Жителям Южно-Сахалинска напоминают о способах оплаты новых квитанций
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 1 января "РВК-Сахалин" и АО "Сахалинская коммунальная компания" самостоятельно осуществляют обслуживание своих абонентов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В связи с чем, изменились сами квитанции. От «РВК-Сахалин» теперь приходит отдельная квитанция, которая содержит оплату за услуги холодного водоснабжения и водоотведения (холодного и горячего).
Сведения АО «Сахалинская коммунальная компания» - за отопление и горячее водоснабжение остались в квитанции, которая приходит от МУП «ГИАЦ», который является платежным агентом АО «СКК».
Оплачивать квитанции «РВК-Сахалин» можно несколькими способами:
- в центрах обслуживания абонентов по любому удобному адресу: пр. Победы, 39 или ул. Крюкова, 38. Часы работы кассы: с понедельника по четверг с 08.30 до 16.30, в пятницу с 08.30 до 15.00.
- через онлайн-банкинг. Для оплаты следует просканировать QR-код на квитанции и вручную указать номер лицевого счета. Абонентам, использующим автоплатежи и шаблоны в онлайн-банкинге, нужно помнить, что с февраля получателем оплаты по квитанции выступает не МУП «ГИАЦ», а «РВК-Сахалин» и быть внимательнее к адресату отправки.
- через платежных агентов – в отделениях почты и банков.
Отметим, в феврале из-за технического сбоя часть абонентов «РВК-Сахалин» получили квитанции нового образца без QR-кода. Такие квитанции можно оплатить:
- воспользовавшись квитанцией в Личном кабинете клиента на сайте компании (они содержат QR-код).
- в центрах обслуживания абонентов (пр. Победы, 39 или Крюкова, 38), где специалисты «РВК-Сахалин» выгрузят квитанцию из системы и распечатают. Для этого необходимо предоставить оператору квитанцию без QR-кода, которая была доставлена почтой. Часы работы кассы: с понедельника по четверг с 08.30 до 16.30, в пятницу с 08.30 до 15.00
Оплачивать квитанции АО «Сахалинская коммунальная компания» также можно несколькими способами:
- в кассе АО «СКК» по адресу: ул. Бумажная, 26. Прием платежей без комиссии. Режим работы кассы: понедельник-пятница с 08.30 до 15.40, перерыв с 12.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье и праздничные дни;
- в кассе МУП «ГИАЦ» (платежного агента АО «СКК») по адресу: ул. Пограничная, 30. Прием платежей с комиссией. Режим работы кассы: понедельник с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вторник с 09.00 до 13.00, среда и четверг с 14.00 до 17.00, пятница с 09.00 до 13.00, выходной: суббота, воскресенье и праздничные дни;
- во всех кредитных организациях;
- во всех отделениях Почты России
- через мобильные приложения: «СберБанк Онлайн», «Квартплата +» и «ГИС ЖКХ».
Оплата производится до 25 числа месяца, следующего за расчетным за жилищно-коммунальные услуги.
Обращаем внимание, что оплатить коммунальные услуги можно, не дожидаясь бумажной квитанции, которую приносят почтальоны. Так, квитанцию «РВК-Сахалин» можно взять в Личном кабинете на официальном сайте «РВК-Сахалин». У «СКК» получать квитанцию можно на личную электронную почту абонента. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте АО «СКК» в разделе «Абонентам/Физическим лицам».
Напомним, работа МУП «ГИАЦ» как единого центра приема показаний приборов учета водо- и теплоснабжения - прекращена. Теперь данные о потребленных ресурсах южносахалинцы должны передавать напрямую в АО «Сахалинская коммунальная компания» и в «РВК-Сахалин».
Отметим, показания индивидуальных приборов учета холодной воды принимаются в АО «СКК» только по населенным пунктам: села Синегорск, Санаторное, Березняки, Старорусское, Новая Деревня и Ключи, а также планировочный район Ново-Александровск.
Напоминаем, номера телефонов:
«РВК-Сахалин»:
центр обслуживания абонентов (пр. Победы, 39) - 511-217, 511-218;
абонентский отдел (ул. Крюкова, 38) - 49-79-20, 49-79-27.
«СКК»:
абонентский отдел - 45-43-49, 45-43-13.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:38 Сегодня Власти Камчатки отчитались об успехах эксперимента по ограничению вывоза икры
11:06 Сегодня Валерий Лимаренко представил президенту России проект развития Южно-Сахалинской агломерации
09:51 Сегодня Сахалинэнерго установило 1700 птицезащитных устройств на новой ЛЭП в Корсаковском районе
11:44 Сегодня 600 блиндажных свечей передали южносахалинцы участникам СВО
17:36 9 Марта Капитальный ремонт школ Южно-Сахалинска в рамках федеральной программы по модернизации начнется уже в апреле
16:17 9 Марта Участницы общественной организации «Эдельвейс» передали гуманитарную помощь в зону СВО
17:26 10 Марта В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
15:36 10 Марта "Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Ноглики на весну 2023 года
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?