600 блиндажных свечей передали южносахалинцы участникам СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В полевых условиях горелки, сделанные из жестяных банок, расплавленного воска и плотного картона, очень востребованы. Они могут гореть до восьми часов и служить бойцам для освещения, обогрева, просушки вещей и приготовления еды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С каждым днем к акции «Свет из дома», присоединяется все больше южносахалинцев. Координатором этой большой работы в областном центре выступает Южно-Сахалинское отделение «Союза женщин России». Активное участие в акции, которая проводится в городе в рамках проекта «Сопричастность», инициированного губернатором Валерием Лимаренко и поддержанного мэром города Сергеем Надсадиным, принимают серебряные волонтеры, коллективы школ и детских садов города, а также представители партии «Единая Россия», депутаты Городской Думы, Большой отклик добрая инициатива нашла в Детском общественном Совете при уполномоченном по правам ребенка.

– В школах установили красочные коробки, организовали сбор банок и картона. Взрослые и дети – каждый, как может, проявляет участие, помогает нашим ребятам, – рассказала уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская. – Мы переживаем за бойцов, и очень ждем их возвращения домой.

Одними из первых в акции присоединились активисты движения «Серебряные волонтеры». Первое время представители старшего поколения делали свечи из остатков старых свечей. Другие необходимые материалы передавали предприятия торговли, пищеблоки школ и детских садов города.

Позже на собранные волонтерами средства приобретена большая партия парафина. Это позволило усилить работу. При содействии департамента образования в старших классах организованы мастер-классы по изготовлению окопных свечей. Мероприятия прошли в школах № 4,8,13,22. Также о своем желании изготовить свечи для солдат заявил коллектив школы №3 – практическое занятие планируется провести и там.

Как отметила председатель Южно-Сахалинского отделения Союза женщин России Елена Столярова, в ближайшее время в зону специальной военной операции передадут около 600 блиндажных свечей. Также неравнодушные горожане продолжают собирать посылки с другими необходимыми вещами.

Напомним, в Южно-Сахалинске продолжают работу пункты сбора посылок для участников СВО. Вещи можно принести по адресам: улица Дзержинского, 40/1, улица Дзержинского,23 (каб. 325) и улица Больничная, 34.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону горячей линии 8−924−881−68−01 работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Полный перечень предметов размещен в официальном телеграм-канале местного отделения партии.