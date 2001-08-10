Сахалинэнерго установило 1700 птицезащитных устройств на новой ЛЭП в Корсаковском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ПАО «Сахалинэнерго» (смонтировало около 1700 птицезащитных устройств на новой линии электропередачи в Корсаковском районе, построенной в рамках создания электросетевой инфраструктуры для подключения «дальневосточных гектаров».

ЛЭП напряжением 35 кВ, соединяющая две подстанции «Радиоцентр» и Лесная», пролегает по маршруту миграции перелетных птиц. Кроме того, расположенные в Корсаковском районе рыбодобывающие предприятия нередко оставляют рыбные отходы, которые привлекают пернатых. Опоры линий электропередачи становятся для них местом отдыха и прекрасным наблюдательным пунктом, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

В целях снижения рисков гибели птиц и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на новой ЛЭП установили птицезащитные устройства антиприсадочного типа, которые препятствуют посадке пернатых на опоры и вынуждают их искать более безопасные места для отдыха и гнездования. Пучок длинных шипов с безопасными наконечниками, крепится к горизонтальным частям опоры и не позволяет птицам присесть на нее. Также изоляторы закрыли специальными оранжевыми колпаками.

Необходимо отметить, что все устройства выполнены из специальных пластиковых материалов и не имеют острых элементов, что исключает возможность травмирования птиц при случайном касании или попытке посадки.