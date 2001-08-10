Власти Камчатки отчитались об успехах эксперимента по ограничению вывоза икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Камчатке подвели промежуточные результаты реализации эксперимента по ограничению перевозки икры в авиабагаже. По данным властей, объемы вывозимого деликатеса сократились примерно в пять раз, сообщает ИА «Кам 24».
«Мы можем констатировать, что процедура досмотра, контроля веса икорной продукции и подтверждения законности её происхождения отлажена достаточно чётко, не занимает большого количества времени у пассажиров — несколько минут, в единичных случаях оно достигает 10-15 минут. В этом случае опасения, что это приведёт к коллапсу в аэропорту, не подтверждаются. Одновременно мы видим позитивный результат с точки зрения объёмов перевозки икры без заводской упаковки, она кратно снизилась. По нашим экспертным данным, примерно в пять раз объём перевозки икры непромышленного происхождения в авиабагаже пассажиров сократился. В то же время необходимо свериться, как организован процесс на практике, какие нужны дополнительные действия со стороны всех вовлечённых сторон, чтобы и дальше нам продолжить чёткую реализацию эксперимента. В 2025 году будет проводиться оценка того, перейдёт ли он в системное функционирование, будет ли он распространён на другие аэропорты дальневосточных регионов», — сказал губернатор Владимир Солодов.
Эксперимент по ограничению вывоза пассажирами самолетов лососевой икры весом более 10 килограммов в личном багаже или ручной клади стартовал на Камчатке в ноябре 2022 года. Эту меру ввели для снижения браконьерского оборота деликатеса. До введения эксперимента ежегодный объем перевозимой в личном багаже пассажиров икры превышал 500 тонн. Для производства такого количества икры браконьерами, по разным оценкам, уничтожается более 15 тысяч тонн сырца лососей. Ежегодный ущерб государству от их действий превышает 15 миллиардов рублей.
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