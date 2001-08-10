В Южно-Сахалинске электроопоры освобождают от рекламных конструкций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В адрес департамента общественной безопасности и контроля администрации города поступило сообщение о размещении информационных конструкций на опорах линий электропередачи в селе Березняки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты сообщили собственнику объекта о необходимости привести объект в надлежащий вид в соответствии с требованиями правила благоустройства: на ЛЭП запрещено размещать любые конструкции. Собственник незамедлительно устранил нарушение.

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание, что содержание территорий, объектов и элементов благоустройства - прямая обязанность правообладателей.

Также напоминаем, что информационные сообщения должны размещаться только на специальных информационных конструкциях. Запрещается их размещение на зданиях, сооружениях, ограждениях, павильонах остановок пассажирского транспорта, опорах уличного освещения, деревьях, газонах, тротуарах и т. д. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля регулярно выходят в рейды, во время которых выявляют незаконную рекламу и фиксируют нарушения.