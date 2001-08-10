Тихоокеанское
информационное агентство
16 Марта 2023
Сейчас 00:24
75,75|80,88|66,91
16 марта сахалинские судебные приставы ответят на вопросы граждан-участников СВО и их семей
16:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске электроопоры освобождают от рекламных конструкций

В Южно-Сахалинске электроопоры освобождают от рекламных конструкций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В адрес департамента общественной безопасности и контроля администрации города поступило сообщение о размещении информационных конструкций на опорах линий электропередачи в селе Березняки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Специалисты сообщили собственнику объекта о необходимости привести объект в надлежащий вид в соответствии с требованиями правила благоустройства: на ЛЭП запрещено размещать любые конструкции. Собственник незамедлительно устранил нарушение.

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание, что содержание территорий, объектов и элементов благоустройства - прямая обязанность правообладателей.

Также напоминаем, что информационные сообщения должны размещаться только на специальных информационных конструкциях. Запрещается их размещение на зданиях, сооружениях, ограждениях, павильонах остановок пассажирского транспорта, опорах уличного освещения, деревьях, газонах, тротуарах и т. д. Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля регулярно выходят в рейды, во время которых выявляют незаконную рекламу и фиксируют нарушения.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?