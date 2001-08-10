Воспитанники детского сада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ежегодный муниципальный фестиваль «Невозможное - возможно» для детей с ограниченными возможностями здоровья набирает обороты. В южно-сахалинском детском саду №28 «Матрешка» поделились, как команды ребят, их родителей и педагогов создают итоговый продукт этого мероприятия. В команде учреждения - четверо воспитанников, один наставник, воспитатель, а также мама одной из юных участниц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, фестиваль «Невозможное - возможно» стартовал 9 марта, до 17 марта командам предстоит создать мультипликационные проекты, в том числе приложить постер самого процесса работы (это и будет своего рода заочная защита) 20 марта пройдет торжественное церемония награждения и закрытие фестиваля. Участники - дети в возрасте 5-7 лет и педагоги с родителями - в течение недели создают мультфильмы на семейную тематику, используя различные форматы и оборудование.

Как поделилась воспитатель детского сада №28 «Матрешка», руководитель-наставник проекта, участвующего в фестивале Анастасия Потапова, команда начала активно готовиться сразу после старта. Снимать мульфильм начали с подготовки героев: у персонажей русских сказок лица членов семей участников. Съемки ведутся с помощью специального оборудования. Формат - покадровая анимация.

- Сама мультипликация охватывает не только раскадровку, мы используем разные продуктивные виды деятельности, материалы. Ребята работают в том числе, с конструктором, лепят из пластилина, вырезывают из бумаги, клеят, рисуют - создают своих героев работают как художники-мультипликаторы. Работать с персонажами и декорациями детям очень интересно. Идей о том, как показать семью в мультфильме, было много. В итоге дети у нас супергерои русских сказок: к примеру, Василиса Прекрасная, Змей Горыныч, Алеша Попович, Снегурочка. У них есть Суперсемья, обладающая суперсилой. Это ценности - любовь, забота, взаимопонимание, взаимовыручка. Таким образом, создавая мультфильмы, мы проговариваем и воспитываем очень важные вещи, - рассказала Анастасия Потапова.

- Дочь с удовольствием принимает участие в создании мультфильмов, ей нравятся такие интересные мероприятия. Мы с ней вместе рисовали нашу семью, придумали вместе, как оформить, клеили героев. Настя очень любит мультфильмы, особенно про фей, рисует их, а также принцесс, - поделилась мама Анастасии Татьяна Скурлатова.

Воспитанники детского сада №28, помимо участия в фестивале, активно занимаются в мультлаборатории в рамках Steam-направления. Дети создают, в том числе тематические мультфильмы, к примеру, к Новому году, ко Дню матери, ко Дню отца, параллельно изучая процесс изнутри, знакомясь с особенностями работы сценариста, режиссера, художника и т. д.

Как поделилась одна из организаторов фестиваля, руководитель детского сада №28 «Матрешка» Южно-Сахалинска Ольга Лукьянова, в муниципальном фестивале «Невозможное - возможно» теперь участвуют 44 команды. Изначально были заявлены 42 коллектива, но после старта еще присоединились команды из Гродно Республики Беларусь и поселка Сокол Долинского района.

- Сейчас ребята, родители, педагоги создают проекты в рамках фестиваля. Единая тема - семья - я думаю, это и есть тот ресурс, та суперсила, которая дает дополнительные возможности детям, энергию, любовь, что помогает принимать окружающий мир таким каким он есть и социализироваться в нем, - отметила Ольга Лукьянова.

Напомним, мероприятие проходит при поддержке администрации Южно-Сахалинска, компаний GS Group, ООО «Научные развлечения». Отметим, что в городе много одаренных и целеустремленных ребят, юных дарований поддерживают родители и педагоги. Для них проводятся различные мероприятия и конкурсы. В их числе - ежегодный муниципальный конкурс «Поющие острова», который уже перерос масштабы города. Также дети с ограниченными возможностями участвуют в мероприятиях проекта «Абилимпикс», других различных спортивных и творческих программах.