Воспитанники детского сада "Матрёшка" стали супергероями
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежегодный муниципальный фестиваль «Невозможное - возможно» для детей с ограниченными возможностями здоровья набирает обороты. В южно-сахалинском детском саду №28 «Матрешка» поделились, как команды ребят, их родителей и педагогов создают итоговый продукт этого мероприятия. В команде учреждения - четверо воспитанников, один наставник, воспитатель, а также мама одной из юных участниц, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, фестиваль «Невозможное - возможно» стартовал 9 марта, до 17 марта командам предстоит создать мультипликационные проекты, в том числе приложить постер самого процесса работы (это и будет своего рода заочная защита) 20 марта пройдет торжественное церемония награждения и закрытие фестиваля. Участники - дети в возрасте 5-7 лет и педагоги с родителями - в течение недели создают мультфильмы на семейную тематику, используя различные форматы и оборудование.
Как поделилась воспитатель детского сада №28 «Матрешка», руководитель-наставник проекта, участвующего в фестивале Анастасия Потапова, команда начала активно готовиться сразу после старта. Снимать мульфильм начали с подготовки героев: у персонажей русских сказок лица членов семей участников. Съемки ведутся с помощью специального оборудования. Формат - покадровая анимация.
- Сама мультипликация охватывает не только раскадровку, мы используем разные продуктивные виды деятельности, материалы. Ребята работают в том числе, с конструктором, лепят из пластилина, вырезывают из бумаги, клеят, рисуют - создают своих героев работают как художники-мультипликаторы. Работать с персонажами и декорациями детям очень интересно. Идей о том, как показать семью в мультфильме, было много. В итоге дети у нас супергерои русских сказок: к примеру, Василиса Прекрасная, Змей Горыныч, Алеша Попович, Снегурочка. У них есть Суперсемья, обладающая суперсилой. Это ценности - любовь, забота, взаимопонимание, взаимовыручка. Таким образом, создавая мультфильмы, мы проговариваем и воспитываем очень важные вещи, - рассказала Анастасия Потапова.
- Дочь с удовольствием принимает участие в создании мультфильмов, ей нравятся такие интересные мероприятия. Мы с ней вместе рисовали нашу семью, придумали вместе, как оформить, клеили героев. Настя очень любит мультфильмы, особенно про фей, рисует их, а также принцесс, - поделилась мама Анастасии Татьяна Скурлатова.
Воспитанники детского сада №28, помимо участия в фестивале, активно занимаются в мультлаборатории в рамках Steam-направления. Дети создают, в том числе тематические мультфильмы, к примеру, к Новому году, ко Дню матери, ко Дню отца, параллельно изучая процесс изнутри, знакомясь с особенностями работы сценариста, режиссера, художника и т. д.
Как поделилась одна из организаторов фестиваля, руководитель детского сада №28 «Матрешка» Южно-Сахалинска Ольга Лукьянова, в муниципальном фестивале «Невозможное - возможно» теперь участвуют 44 команды. Изначально были заявлены 42 коллектива, но после старта еще присоединились команды из Гродно Республики Беларусь и поселка Сокол Долинского района.
- Сейчас ребята, родители, педагоги создают проекты в рамках фестиваля. Единая тема - семья - я думаю, это и есть тот ресурс, та суперсила, которая дает дополнительные возможности детям, энергию, любовь, что помогает принимать окружающий мир таким каким он есть и социализироваться в нем, - отметила Ольга Лукьянова.
Напомним, мероприятие проходит при поддержке администрации Южно-Сахалинска, компаний GS Group, ООО «Научные развлечения». Отметим, что в городе много одаренных и целеустремленных ребят, юных дарований поддерживают родители и педагоги. Для них проводятся различные мероприятия и конкурсы. В их числе - ежегодный муниципальный конкурс «Поющие острова», который уже перерос масштабы города. Также дети с ограниченными возможностями участвуют в мероприятиях проекта «Абилимпикс», других различных спортивных и творческих программах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:46 Сегодня За сутки на Сахалине автоинспекторы остановили семь пьяных и 15 водителей без прав
09:27 Сегодня Южносахалинцев приглашают на ярмарку недвижимости
09:59 Сегодня Валерий Лимаренко встретился с представителями "Деловой России"
10:12 Сегодня Южносахалинцам расскажут об онлайн-оформлении разрешений на проведение земляных работ
11:23 7 Марта В Южно-Сахалинске отменили плату за проезд в общественном транспорте для школьников из отдаленных районов
08:32 7 Марта Сахалинские дамы-полицейские в канун 8 марта показали, что умеют стрелять не только глазами
16:17 9 Марта Участницы общественной организации «Эдельвейс» передали гуманитарную помощь в зону СВО
17:36 9 Марта Капитальный ремонт школ Южно-Сахалинска в рамках федеральной программы по модернизации начнется уже в апреле
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?