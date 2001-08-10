Кампания по приему детей в 1 классы стартует в Южно-Сахалинске 29 марта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как и в прошлые годы, запись будет проводиться в два этапа. Сначала возможность подать заявление предусмотрена для детей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На вопросы представителей СМИ, касающиеся зачисления в первые классы, в ходе брифинга ответила заместитель директора департамента образования Светлана Захарова.
Напомним, ранее запись во все школы проводилась одновременно. Согласно новому порядку, первый этап должен начаться не позднее 1 апреля 2023 года и может быть дифференцированным. Это в том числе позволит снизить нагрузку на ресурсы организаций.
Таким образом, 29 марта в 9.00 запись в 1 классы начнется для детей, закрепленных за гимназией №2, восточной гимназией и школой № 6;
30 марта в 9.00 утра приемная кампания стартует для гимназии №3, школы №7 и школы №26;
С 9.00 31 марта подать заявления на зачисление детей в 1 класс можно будет во все остальные общеобразовательные учреждения Южно-Сахалинска.
Завершится «первая волна» приемной кампании 30 июня 2023 года. Добавим, в первоочередном порядке места в общеобразовательных организациях предоставляются по месту жительства детям военнослужащих,в том числе участников СВО, а также сотрудников полиции и других структур УВД, детям сотрудников уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, таможенных органов и др.
Преимущественное право на зачисление – у детей, чьи братья и сестры уже учатся в выбранной школе.
За информацией, к какой школе прикреплен адрес проживания или пребывания ребенка можно обратиться непосредственно в школу, а также в департамент образования по телефону горячей линии: 312687 (доб.3). Кроме того, узнать, за какой школой закреплен адрес, можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Второй этап стартует 6 июля и продлится до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории.
Добавим, всего в городском округе набор в первые классы будут осуществлять 23 школы – 2 начальные, 4 гимназии, 16 основных школ и 1 коррекционная.
– Количество будущих первоклассников остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Планируется, что в новом году за школьные парты сядет 2971 ребенок, – сказала Светлана Захарова.
Основным способом подачи заявления, как и в прошлом году, остается регистрация на портале образовательных услуг Сахалинской области. Накануне старта кампании, с 20 по 25 марта, здесь начнет работу тренировочная площадка, на которой родители смогут заранее пройти все этапы. Также подать заявление можно при личном приеме заявителя в общеобразовательную организацию и почтовым отправлением (заказным письмом). Кроме того, в настоящее время рассматривается вариант подачи заявления через портал Госуслуг.
С подробной информацией, в том числе с актуальным перечнем документов при зачислении в первый класс можно ознакомиться на сайте департамента образования.
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