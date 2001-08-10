В Южно-Сахалинске подвели итоги акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Структурные подразделения администрации города, учреждения образования, культуры и спорта совместно с общественными организациями, органами УМВД и другими ведомствами приняли участие в акции «Безопасность детства», которая проходила в Южно-Сахалинске с 15 ноября 2022 года по 28 февраля 2023 года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятия, призванные привить детям и родителям культуру безопасного поведения, проходили в школах и детских садах города, на спортивных площадках, в городском парке и в других учреждениях. Работа проводилась по самым разным направлениям.

Так, специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на предмет пожарной безопасности обследованы 537 мест жительства семей, в том числе находящихся в социально-опасном положении.

Всем родителям вручены памятки, в которых отражены правила использования печей, каминов, других нагревательных приборов.

Проводилось регулярное обследование чердачных и подвальных помещений, недостроенных и заброшенных зданий и сооружений. В обязательном порядке проверялось наличие и устранение наледи и снега на крышах зданий, обеспечивалась уборка снега на территориях организаций.

В каждой организации проходили профилактические мероприятия -родительские собрания, беседы, лекции, конкурсы рисунков, викторины, игры, турниры, игровые программы, брейн-ринг и др.

В целях закрепления навыков, связанных с соблюдением правил пожарной безопасности, в муниципальных учреждениях образования, культуры и молодежной политики и спорта обновлена информация уголков безопасности, размещены памятки по эксплуатации печей и отопительных приборов в зимний пожароопасный период, организованы выставки детских рисунков, подготовлены тематические буклеты для родителей. Информация также актуализирована на сайтах образовательных организаций и официальном сайте администрации города.

Мероприятия с детьми проводились совместно с рядом организаций – специалистами национального центра поиска «Сова», ОКУ «Управление обеспечения мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Сахалинской области», ЦКС УМВД РФ по Сахалинской области, ОПДН Сахалинского ЛО МВД России на транспорте, с поисково-спасательным отрядом им. Полякова, ВДПО города Южно-Сахалинска, ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску и др.

На базе поисково-спасательного отряда МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска» в конкурсах, викторинах по тематике ОБЖ, конкурсных игровых программах приняли участие более 5700 школьников.

Ежегодно в Южно-Сахалинске проводится городской конкурс детско-юношеского творчества по противопожарной безопасности «Неопалимая купина».

В поисково-спасательном отряде им. В.А. Полякова Главного управления МЧС России по Сахалинской области для школьников проводились ознакомительные экскурсии с демонстрацией специальной техники, оборудования и снаряжения, которое используется спасателями. Сотрудники ЦКС УМВД РФ знакомили ребят с работой кинологов и их подопечными, рассказывали о назначении кинологических расчетов.

Ежемесячно в учреждениях проводился Единый день безопасности. Так, 17 февраля команда «Молодежки Народного Фронта» совместно с Главным управлением МЧС России по Сахалинской области организовала «Класс доброты» для учащихся МАОУ СОШ №31 Южно-Сахалинска.

Были подготовлены три площадки в формате «кругосветки». На двух из них с ребятам проводились беседы о правилах поведения на льду и пожарной безопасности. В том числе детям была представлена настоящая пожарная машина. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Сахалинской области рассказали, чем может быть опасен лед, а также как себя вести в чрезвычайной ситуации. Специалист Территориального отдела надзорной деятельности (пожарная безопасность) беседовал с учащимися о правилах поведения при пожаре.

В книжном парке «Маяк» была организована интерактивная площадка Управления министерства внутренних дел РФ по Сахалинской области, на которой дети могли увидеть спецодежду разных лет, жезлы, приборы измерения шума, бронежилеты.

В учреждениях культуры проведены акции, квесты, уроки ОБЖ, реализованы программы для детей на тему: «Территория безопасности и детства».

Всего мероприятиями были охвачены 41 000 обучающихся, а также работников учреждений, родителей (законных представителей) и др.

Добавим, в общеобразовательных организациях также проводились перемены безопасности, транслировались аудиозаписи с информацией о правилах катания на санях и ватрушках и т.д., в аккаунтах социальных сетей размещались социальные видеоролики для родителей (законных представителей) по вопросам безопасности детей.

В 2023 году работа в данном направлении будет продолжена.