Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
Сейчас 16:42
75,46|80,61|66,91
За сутки на Сахалине автоинспекторы остановили семь пьяных и 15 водителей без прав
14:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая

В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 15 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и положительных температур воздуха сохраняется угроза отрыва припая. Выходить на лед крайне опасно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Единый телефон вызова экстренных служб 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?