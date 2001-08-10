Почетная жительница Южно-Сахалинска Евдокия Мохнева отметила 100-летний юбилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От имени мэра Сергея Надсадина ветерана Великой Отечественной войны, почетную жительницу островной столицы Евдокию Мохневу со знаменательной датой поздравили представители департамента внутренней политики администрации города.

«Ваш жизненный путь нашел отражение в истории Южно-Сахалинска и нашей страны. Мы искренне ценим ваш опыт, мудрость и путь, который вы прошли. И Ваши заслуги нашли достойную награду - звание «Почетного жителя Южно-Сахалинска» и признание горожан. Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!» - отметил в своем поздравлении Сергей Надсадин.

Евдокия Семеновна ушла на фронт в 1942 году, тогда ей было всего 19 лет. Она вступила в ряды Красной армии, закончила водительские курсы и шофером прошла всю войну в 749-м зенитно-артиллерийском полку. После того как СССР вернулся к мирному времени, Евдокия Мохнева переехала на Сахалин. Сначала она трудилась в типографии, а потом, до самой пенсии, — санитаркой в бюро судмедэкспертизы, рассказали ТИА "Острова" в городской аминистрации.

Награждена медалью «За победу над Японией», медалью Жукова, юбилейными медалями в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов.