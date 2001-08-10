Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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11:07, | Новости общества Сахалина и Курил

В Березняках пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей села Березняки 15 марта приглашают на личный прием граждан руководителем департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится в отделе по управлению территорией с. Березняки (ул. Крайняя, 8-а). Начало в 16.00.

Для предварительной записи на прием необходимо обратиться по телефонам: 510-281, 300-765 (доб. 2).

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