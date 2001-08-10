Валерий Лимаренко встретился с представителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор обсудил с активом Сахалинского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» актуальные вопросы работы коммунального хозяйства, внедрения новых технологий, реализации инвестиционных проектов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Подобные мероприятия с участием главы региона и представителей островных бизнес-сообществ проводятся на регулярной основе. Налаженное конструктивное взаимодействие власти и деловых кругов позволяет оперативно находить решения различных проблем, сдерживающих реализацию инвестиционных проектов. В результате растет объем инвестиций в Сахалинскую область. В 2021 году он составил 240 миллиардов рублей. В 2022 году - более 260 миллиардов рублей. При этом увеличивается доля вложений, не связанных с нефтегазовой отраслью: в транспорт, строительство, сельское хозяйство и рыболовство. За счет этого экономика области становится более устойчивой.

– Несмотря на западные санкции, на Сахалине и Курилах растут объемы инвестиций, продолжается реализация проектов, которые станут основой для развития региона на ближайшие десятилетия, создаются дополнительные рабочие места. Мы плотно сотрудничаем с бизнесом, чтобы сохранить позитивные тенденции в экономике. Вместе выявляем и максимально быстро устраняем любые препятствия, мешающие работе наших предприятий. У нас хороший и, главное, результативный опыт совместной работы. Будем продолжать, – сказал Валерий Лимаренко.

Представитель компании «ЭкоСити» поднял вопрос о максимальной нагрузке на ось автомобиля. Специализированная техника для перевозки твердых бытовых отходов имеет конструктивные заводские особенности, которые не позволяют добиться равномерного распределения груза в бункере. Поэтому даже при неполной загрузке мусоровоза неизбежно превышение разрешенной осевой нагрузки. Это влечет за собой необходимость возместить вред автомобильным дорогам и, соответственно, может привести к увеличению тарифов на вывоз отходов. Выходом может стать принятое на региональном уровне решение: освободить мусоровозы от возмещения вреда автодорогам. Валерий Лимаренко такой подход поддержал и поручил специалистам проработать вопрос.

Участники встречи рассмотрели инициативу, предусматривающую дальнейшее развитие технологий «Умного города». Речь идет о производстве и использовании различных датчиков, которые оперативно сигнализировали бы, например, об открытых люках инженерных сетей, изменениях давления или температуры теплоносителя в сетях водо- или теплоснабжения. Губернатор высказался за реализацию инициативы.

- Встречи с главой региона в таком формате очень важны, так как дают возможность решать в интересах дела конкретные вопросы, не тратя время на согласования в различных инстанциях, - отметил председатель регионального отделения «Деловой России Константин Коробков, генеральный директор «Южно-Курильского рыбокомбината».

Участники встречи обсудили перспективы островных инвестиционных проектов в островном регионе, как тех, которые уже реализуются, так и находящихся в стадии проработки.