Южносахалинцев приглашают на ярмарку недвижимости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владельцев жилищных сертификатов и горожан, заинтересованных в приобретении жилья, приглашают на ярмарку недвижимости, в которой также примут участие представители строительных и кредитных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится 18 марта по адресу: ул. Вокзальная, 5А (выставочный зал Союза художников России). Начало в 11.00.

Отметим, в связи с сокращением сроков действия программы предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан - владельцам жилищных сертификатов необходимо реализовать их до 20 декабря 2023 года.

Как рассказала начальник МКУ «Управление жилищной политики города Южно-Сахалинска» Александра Стребкова, на ярмарке недвижимости соберутся застройщики, представители банков. Горожанам помогут выбрать квартиру, предоставят скидки на приобретение, проконсультируют по выдаче ипотечного кредита и т.д.

Ознакомиться с памяткой по участию в жилищных программах можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.