В Поронайском районе устраняют последствия дождя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь с воскресенья на понедельник на территории Поронайского района выпали осадки в виде мокрого снега и дождя, что привело к образованию гололеда на дорогах и тротуарах.

Работники коммунальных служб посыпают тротуары и дороги пескосоляной смесью. На дорогах города и населенных пунктов задействовано более 120 человек, работают 9 единиц специализированной техники.

В первую очередь коммунальщики стараются максимально охватить главные улицы и тротуары, а также учреждения социальной значимости. Далее в порядке очередности посыпают пескосоляной смесью придомовые территории и частный сектор.

По данным синоптиков, во второй половине дня ожидаются более обильные осадки. Возможно налипание мокрого снега на провода.

Информацию о посыпке дорог и тротуаров можно получить по телефонам диспетчерских служб коммунальных предприятий:

- ООО ЖХ «Бумажник» - 43853;

- МУП «Управдом» - 42599;

- МУП «Прогресс» - 98181;

- МУП «Теплотехник-1» - 96204;

- МУП «ВКК» - 93482; 89241811542;

- МУП «ПКК-1» по телефону 42493, 89244803330 (круглосуточно).

Отдел ЖКХ Администрации Поронайского городского округа 5-60-03(129), 5-60-03(128).

Круглосуточный номер ЕДДС: 112