Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2023
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14:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Птицефабрика "Островная" организует выездную торговлю свежими яйцами

Птицефабрика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со вторника, 14 марта, по пятницу, 17 марта, АО «Птицефабрика «Островная» организует выездную торговлю свежими яйцами, бройлерной продукцией и полуфабрикатами в ряде планировочных районов и сел, а также у железнодорожной больницы, рассказали ТИА "Острова" на птицефаюрике.

Так, во вторник, 14 марта, с 10.00 до 15.00 продажа будет осуществляться в Южно-Сахалинске у железнодорожной больницы (ул. Украинская, 10), а также в  Ново-Александровске (около городской поликлиники №6, пер. Железнодорожный, 12).

В среду, 15 марта, с 10.00 до 15.00 продажа будет в с. Дальнее (ул. Большая полянка, около магазина «Столичный») и с. Луговое (у торгового центра «Странник»).

В четверг, 16 марта, с 10.00 до 13.30 продажа будет в  Южно-Сахалинске у железнодорожной больницы (ул. Украинская,10), а также в Ново-Александровске  (около городской поликлиники №6, пер. Железнодорожный, 12).

В пятницу, 17 марта, с 10.00 до 15.00 продажа будет в с. Троицкое (площадка возле Дом Культуры).

В ассортименте яйца диетические, в том числе с экодобавками, по цене 96-121 руб., куриная бройлерная продукция по цене 230-415 руб., полуфабрикаты из мяса птицы по цене 140-507 руб.

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