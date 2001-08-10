Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Со вторника, 14 марта, по пятницу, 17 марта, АО «Птицефабрика «Островная» организует выездную торговлю свежими яйцами, бройлерной продукцией и полуфабрикатами в ряде планировочных районов и сел, а также у железнодорожной больницы, рассказали ТИА "Острова" на птицефаюрике.

Так, во вторник, 14 марта, с 10.00 до 15.00 продажа будет осуществляться в Южно-Сахалинске у железнодорожной больницы (ул. Украинская, 10), а также в Ново-Александровске (около городской поликлиники №6, пер. Железнодорожный, 12).

В среду, 15 марта, с 10.00 до 15.00 продажа будет в с. Дальнее (ул. Большая полянка, около магазина «Столичный») и с. Луговое (у торгового центра «Странник»).

В четверг, 16 марта, с 10.00 до 13.30 продажа будет в Южно-Сахалинске у железнодорожной больницы (ул. Украинская,10), а также в Ново-Александровске (около городской поликлиники №6, пер. Железнодорожный, 12).

В пятницу, 17 марта, с 10.00 до 15.00 продажа будет в с. Троицкое (площадка возле Дом Культуры).

В ассортименте яйца диетические, в том числе с экодобавками, по цене 96-121 руб., куриная бройлерная продукция по цене 230-415 руб., полуфабрикаты из мяса птицы по цене 140-507 руб.