В детском технопарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Учащиеся технопарка «Кванториум» при гимназии № 3 создали систему датчиков для анализа показателей воды для рыбоводного завода. После испытаний разработка школьников уйдет на производств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Учащиеся направлений: «Биоквантум» и «IT-Квантум» работали над проектом по заказу рыбоводного завода «Красноярка» (Холмский район). Сотрудничество с предприятием началось с прошлого года, когда представители завода оценили успехи ребят на защите проектов. Школьникам предоставили для выращивания икру кеты.

В итоге участники проекта вырастили молодь лососевых (около 700 особей), а также разработали систему датчиков, которые анализируют свойства воды и предоставляют данные на компьютер. Сейчас идет процесс испытания системы.

По словам наставника биоквантума Артема Кима, в проекте задействованы шестеро ребят. Над датчиками трудятся учащиеся IT-квантума, а воспроизводством лососевых и наблюдением за этапами развития мальков - биоквантума.

- Для нас это первый подобный проект, взаимодействие с рыбоводным заводом оказалось успешным, - рассказал Артем Ким. - Считаю, что наш опыт выращивания лосося очень удачный, получилось 95% выхода по икре. Датчики и часть выращенной молоди мы передадим на завод.

Подробнее о проекте рассказал девятиклассник гимназии № 3 Тимур Сен:

- Мы создали систему жизнеобеспечения для мальков лососевых по заказу компании «Нерест». Разработали шесть датчиков для определения разных параметров воды. Они измеряют количество кислорода, температурный режим, наличие в воде примесей, содержания солей и других веществ. Сейчас мы испытываем систему на 300 литровом аквариуме.

Представители рыбоводного завода посетили «Кванториум», провели лекцию для ребят об этапах искусственного разведения лососевых.

- У нас совместный проект с ребятами. Мы познакомились с их деятельностью, они показали свой аквариум, как развивается молодь, а также датчики, которые они разработали. Нам очень нужна эта система, внедрение которой облегчит работу завода. Для нас это очень важно, - рассказала Марина Иванова, специалист лососевого рыбоводного завода «Красноярка».

Презентация и защита проектов в детском технопарке состоится в мае. На это же время намечена передача мальков, а также разработки кванторианцев рыбоводному заводу. Часть особей кеты школьники вместе с наставниками планируют выпустить в реку.