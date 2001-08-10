Южно-Сахалинск присоединился к общероссийской Неделе по борьбе с распространением хронического вирусного гепатита С
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках тематической недели, с 13 по 19 марта, специалисты Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики проводят различные профилактические мероприятия для профессиональных коллективов города. Сегодня слушателями образовательной программы стал ряд сотрудников "РВК-Сахалин", рассказли ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики на своей площадке, в лекционном зале, провели семинар, на котором, в том числе, рассказали о заболевании, способах от него уберечься и лечении.
Уточним, что встреча с представителями коллектива прошла в рамках корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Это одно из самых популярных направлений в рамках Программы мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2024 годы, в реализации которой участвует Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики при поддержке администрации города.
Мероприятие открыла заведующая отделом реализации корпоративных программ укрепления здоровья работников Ольга Воронина. Она рассказала о мерах профилактики заражения опасным заболеванием, которое еще называют «ласковым убийцей». Гепатит С уже многие годы является излечимым заболеванием, главное - вовремя обратиться за помощью.
Также в рамках семинара сотрудникам «РВК-Сахалин» рассказали о мероприятиях по оказанию первой помощи пострадавшим с комплексом сердечно-легочной реанимации.
На встрече работала медицинская площадка, всем желающим измеряли уровень сахара и холестерина в крови, внутриглазное и артериальное давление, степень насыщения крови кислородом и уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе. По итогам обследования каждый пациент получил индивидуальные рекомендации от врача.
Участники семинара активно включались в обсуждение, задавали вопросы и получили всю интересующую их информацию.
По последним данным, более 45 предприятий Южно-Сахалинска подключены к реализации корпоративных программ «Укрепление здоровья работников». Они активно внедряются в работу организаций Южно-Сахалинска с 2020 года. По итогам 2022 года 10351 работник в Южно-Сахалинске был охвачен корпоративными программами, цель на 2023 год - достичь общего охвата в 11 000 человек.
Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики в этом году проводит мероприятия для работников предприятий городского округа «Город Южно-Сахалинск» в новом формате - в лекционном зале Центра.
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