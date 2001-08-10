Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска празднует десятилетие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В честь дня рождения сегодня в арт-резиденции «Маяк» состоялось торжественное мероприятие, в рамках которого коллектив Центра принимал поздравления. Вот уже 10 лет ЦМИ развивает деятельность молодежных клубов, добровольчество, организует городские мероприятия и проекты для интересного и полезного досуга молодых южносахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

От лица главы города Южно-Сахалинска Сергея Надсадина вице-мэр Дмитрий Хайбриев поздравил директора Центра молодежных инициатив Олега Гортованова и коллектив. Он отметил, что ЦМИ - важный и активный участник социальной, культурной жизни областного центра.

- Можно сказать, что создание Центра молодежных инициатив 10 лет назад стало прорывным для дальнейшего развития активного молодежного сообщества. И это самое ценное - большое количество вовлеченных, талантливых молодых людей и девушек, которые направляют свою энергию в творчества, добрые дела, сообща делают жизнь в Южно-Сахалинске ярче и лучше. Желаю, чтобы следующее 10-летие было наполнено новыми проектами, масштабными мероприятиями и безусловно, неподдельным интересом горожан! Успехов, еще больше динамики и драйва от того, что вы делаете!, - пожелал вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

На праздничном мероприятии также были отмечены бывшие работники учреждения за вклад в его развитие и партнеры ЦМИ, совместно с которыми Центр осуществляет свою деятельность. Коллектив сегодня пришли поздравить директор департамента внутренней политики администрации Роман Хлудин, директор департамента по физической культуре и спорту Елена Завязкина, руководитель Сахалинского агентства по делам молодежи Дмитрий Смекалов, представители Городской думы Южно-Сахалинска.

Как отметил директор ЦМИ Олег Гортованов, за 10 лет Центр молодежных инициатив осуществил многое - в том числе, провел более 2000 крупных мероприятий с охватом участников более 200 000 человек.

При учреждении действует пять молодежных пространств, это клубы «Альтаир», «Аэлита»,«Данко», «Камин», «Ровесник». За прошлый год они провели более 500 мероприятий.

- Вся работа ЦМИ - постоянно на виду, и самая высокая оценка в том, что наши инициативы находят отклик у горожан, мы всегда готовы к диалогу и в работе делаем упор на такие проекты. Идеи важны, востребованы, а цифры говорят сами за себя, - отметил Олег Гортованов.

Помимо текущей деятельности, коллектив ЦМИ в составе около 30 человек реализует известные флагманские проекты. Один из знаковых - молодежный арт-фестиваль «Заяви о себе», который расширяет свои границы, в этом году в его рамки впишут новое направление - «Музыкальные группы».

Также в числе значимых мероприятий - «Активный двор», в прошлом году ЦМИ провел более 30 акций на придомовых территориях и в благоустроенных скверах, в них поучаствовали более 1500 человек. Формат планируют расширить до уличного фестиваля. Творческое соревнование «ФотоКросс» ежегодно объединяет фотографов-любителей и профессионалов из Южно-Сахалинска и ближайших населенных пунктов.

Кроме того, на базе учреждения действует ресурсный центр по развитию добровольчества. Волонтеры центра оказывают помощь детям, пожилым горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помогают в проведении спортивных и культурных мероприятий. С их помощью также проводятся сборы помощи сахалинским военнослужащим, принимающим участие в проведении СВО, адресная поддержка семей мобилизованных.