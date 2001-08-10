В Сахалинской области будут проводить полный цикл мероприятий экстракорпорального оплодотворения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр репродуктивных технологий «Цветок жизни» в Южно-Сахалинске получил оборудование, которое позволит бездетным жительницам области исполнить мечту – стать матерью. При этом женщинам не придется отправляться в клиники за пределами региона для прохождения процедуры искусственного зачатия, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Центр «Цветок жизни» открылся в декабре прошлого года. Услуги экстракорпорального оплодотворения жительницам области здесь оказывают при наличии медицинских показаний бесплатно - по полису обязательного медицинского страхования. Проведение процедуры искусственного зачатия непосредственно на территории региона снижает риск осложнений, которые могут быть вызваны длительными перелетами, сменой часовых поясов.
В ближайшие недели новая высокоточная аппаратура будет готовы к выполнению полного цикла мероприятий экстракорпорального оплодотворения. Предварительно в течение двух месяцев специалисты отбирали и готовили пациентов к репродуктивному вмешательству. Путь к искусственному зачатию чаще всего начинается в женской консультации. На этом этапе нужно выявить показания и противопоказания к процедуре экстракорпорального оплодотворения, при необходимости вылечить сопутствующие заболевания.
- Экстракорпоральное оплодотворение - тонкое вмешательство в настройки организма. Должны быть максимально исключены дополнительные патологии. Обследуются биоматериалы обоих партнеров, происходит очистка, подбираются наиболее жизнеспособные клетки. Для этого используется самое высокотехнологичное оборудование, - рассказал директор центра «Цветок жизни» Альберт Тухбатов.
Теперь в центре для осуществления полного цикла экстракорпорального оплодотворения оборудованы: эмбриологическая лаборатория, малая операционная, криохранилище, система газоснабжения инкубаторов газами особой чистоты. Введено в эксплуатацию уникальное для Сахалинской области оборудование - инкубаторы, рабочая станция ЭКО, микроскопы исследовательского класса, оснащенные микроманипуляционной и антивибрационной системой, системой для работы с мужскими и женскими половыми клетками. Имеются в достаточном количестве специальные лабораторные среды для работы с половыми клетками и эмбрионами, микроинструмент, специальный одноразовый инструментарий и медикаменты. Криохранилище оснащено сосудами Дьюара, в которых в жидком азоте будут храниться замороженные эмбрионы, мужские и женские половые клетки.
- Весь биоматериал перед помещением в криохранилище проходит маркировку, данные заносятся в информационную систему, каждому присваивается свой индивидуальный номер. Оплодотворение яйцеклетки может происходить разными способами, в зависимости от ее морфологических свойств. У нас могут применяться все методы, - уточнила врач-эмбриолог Яна Строгая.
Выполнение полного цикла мероприятий экстракорпорального оплодотворения в центре «Цветок жизни» начнется в конце марта.
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