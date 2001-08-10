Директора департамента по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска проводили на пенсию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 10 марта, в торжественной обстановке мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин с выходом на заслуженный отдых поздравил директора департамента по физической культуре и спорту Елену Завязкину, которая, вместе с тем, планирует продолжить работу в сфере популяризации здорового образа жизни и содействовать развитию спорта в островной столице, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Более 24 лет вы посвятили работе в сфере физической культуры и спорта, заслуженно пользовалась большим уважением среди коллег и подчиненных. Благодаря высокому профессионализму и вдумчивому подходу к делам вам всегда удавалось выводить спорт и престижность спортивных профессий в Южно-Сахалинске на качественно новый уровень. Я признателен вам за личный весомый вклад в развитие физической культуры, школьного и массового спорта, а также сети подведомственных учреждений спортивной направленности Южно-Сахалинска. Уверен, что и в дальнейшем вы продолжите работу по популяризации здорового образа жизни и привлечению горожан всех возрастов к занятиям спортом, - отметил Сергей Надсадин.

Придя в 1999 году в администрацию Южно-Сахалинска, Елена Ивановна прошла большой профессиональный путь от специалиста до директора. Елена Звязкина - человек незаурядной энергии и высоких организаторских способностей - за годы в должности директора всегда проявляла себя, как эффективный руководитель, умеющий успешно справляться с целым комплексом задач по развитию физкультуры и спорта.

В копилке Елены Завязкиной множество профессиональных достижений - она неоднократно награждалась благодарственными письмами, почетными грамотами, дипломами на городском и региональном уровнях. Награждена Почетным знаком "За заслуги перед городом Южно-Сахалинском" II степени.