"Аврора" открыла продажу авиабилетов на рейсы из Хабаровска в Ноглики на весну 2023 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 29 марта и до конца мая рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам, на воздушном судне DHC-8-Q400, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Стоимость авиабилета в одну сторону составляет от 3 700 рублей, количество мест по данному тарифу ограничено.

Информация об открытии продажи билетов на последующий период будет опубликована в ближайшее время.

Данный социально значимый рейс выполняется в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести авиабилеты можно на сайте «Авроры» www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.