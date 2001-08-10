В Южно-Сахалинске проходят общественные обсуждения по проекту благоустройства набережной Рогатки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре проходят общественные обсуждения проекта благоустройства набережной Рогатки. Жители Южно-Сахалинска делятся идеями о том, том, каким бы они хотели видеть общественное пространство, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, проект благоустройства территории был представлен на голосовании в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил одобрение большинства жителей областного центра. Детально обсудить концепцию жители могут в ходе очных встреч. В одном из мероприятий приняли участие представители бизнеса и сферы туризма.

– Важно привлечь к обсуждению как можно больше горожан, представителей самых разных социальных групп. Для этого проводим анкетирование. От бизнеса ждем предложений о том, как они могут принять участие в развитии территории набережной, – сказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Ирина Андросова.

Как отметили участники обсуждения, благоустройство набережной реки Рогатки, позволит сделать город еще более привлекательным и комфортным для проживания а также создаст дополнительные возможности для развития туризма. В частности, этого мнения придерживается генеральный директор ЗАО «Сахалинтурист» Наталья Курзова.

– Южно-Сахалинск принимает всё больше гостей из других регионов. Многие останавливаются в нашей гостинице, которая находится недалеко от Рогатки. Конечно, им будет приятно созерцать красивые виды, – сказала Наталья Курзова. – У нас есть свои идеи насчет обустройства летнего кафе.

Галина Волосович считает, что после благоустройства набережная Рогатки станет одним из любимых мест отдыха южосахалинцев.

– Много людей посещает парк. И новая территория будет не менее интересна горожанам. Хочется, чтобы здесь были созданы условия для семейного отдыха и досуга детей, чтобы было удобно маломобильным гражданам. Места, в которых можно созерцать движение воды, часто становятся ирчками притяжения для людей, – поделилась мнением Галина Александровна.

Добавим, до 12 марта включительно южносахалинцы могут выразить свое мнение по благоустройству набережной онлайн на портале Госуслуг или с помощью сервиса

В областном центре проходят общественные обсуждения проекта благоустройства набережной Рогатки. Жители Южно-Сахалинска делятся идеями о том, том, каким бы они хотели видеть общественное пространство.

Напомним, проект благоустройства территории был представлен на голосовании в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и получил одобрение большинства жителей областного центра. Детально обсудить концепцию жители могут в ходе очных встреч. В одном из мероприятий приняли участие представители бизнеса и сферы туризма.

– Важно привлечь к обсуждению как можно больше горожан, представителей самых разных социальных групп. Для этого проводим анкетирование. От бизнеса ждем предложений о том, как они могут принять участие в развитии территории набережной, – сказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Южно-Сахалинска Ирина Андросова.

Как отметили участники обсуждения, благоустройство набережной реки Рогатки, позволит сделать город еще более привлекательным и комфортным для проживания а также создаст дополнительные возможности для развития туризма. В частности, этого мнения придерживается генеральный директор ЗАО «Сахалинтурист» Наталья Курзова.

– Южно-Сахалинск принимает всё больше гостей из других регионов. Многие останавливаются в нашей гостинице, которая находится недалеко от Рогатки. Конечно, им будет приятно созерцать красивые виды, – сказала Наталья Курзова. – У нас есть свои идеи насчет обустройства летнего кафе.

Галина Волосович считает, что после благоустройства набережная Рогатки станет одним из любимых мест отдыха южосахалинцев.

– Много людей посещает парк. И новая территория будет не менее интересна горожанам. Хочется, чтобы здесь были созданы условия для семейного отдыха и досуга детей, чтобы было удобно маломобильным гражданам. Места, в которых можно созерцать движение воды, часто становятся ирчками притяжения для людей, – поделилась мнением Галина Александровна.

Добавим, до 12 марта включительно южносахалинцы могут выразить свое мнение по благоустройству набережной онлайн на портале Госуслуг или с помощью сервиса, а также на официальном сайте администрации города., а также на официальном сайте администрации города.