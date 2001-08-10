Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2023
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15:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая

В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в субботу, 11 марта, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина в связи с усилением ветра, под воздействием значительных приливо-отливных колебаний уровня моря и термических процессов, ожидаются подвижки и взломы припая.

Выходить на лед опасно. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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