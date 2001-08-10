Улица Венская в Южно-Сахалинске 11 марта будет закрыта для движения транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничение касается участка от пересечения с ул. Детской до пер. Алтайского. Сквозного проезда не будет. Оно вводится в связи с проведением 24-го Сахалинского лыжного марафона, посвященного памяти Игоря Фархутдинова и будет действовать с 21.00 10 марта до 19.00 11 марта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Кроме того, с 21.00 10 марта до 21.00 11 марта в связи с проведением церемонии награждения участников лыжного марафона будет ограничена парковка с восточной и западной сторон ККЗ "Октябрь" (Коммунистический проспект, 45).

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.