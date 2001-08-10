Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 10 марта, и выходные дни свежую навагу по цене от 50 до 80 руб/кг жители и гости областного центра смогут приобрести на нескольких торговых площадках города по следующим адресам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации:
- c 10.00 до 16.00 на ярмарочной площадке по пр. Мира, 106А: навага от 50 до 80 руб/кг, камбала - 50 - 100 руб/кг;
- с 10.00 до 19.00 южнее дома №26 по ул. Пограничной, в районе ТЦ "Янтарь": навага от 50 до 80 руб/кг, камбала - 50-100 руб/кг;
- с 10.00 до 19.00 северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г;
- с 10.00 до 19.00 севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета "Столичный".
Кроме того, навагу по цене 68 руб/кг можно приобрести в торговых точках Южно-Сахалинска и планировочных районах:
- ТЦ "Странник" (ул. Дружбы, 56, ул. Украинская, 107, Ленина, 316, ул. Железнодорожная, 20Б, ул. Ударная, 46);
- магазин "Алина" (2-я Красносельская, 14Б).
Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".
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