Тихоокеанское
информационное агентство
11 Марта 2023
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10:18, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 10 марта, и выходные дни свежую навагу по цене от 50 до 80 руб/кг жители и гости областного центра смогут приобрести на нескольких торговых площадках города по следующим адресам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации:

- c 10.00 до 16.00 на ярмарочной площадке по пр. Мира, 106А: навага от 50 до 80 руб/кг, камбала - 50 - 100 руб/кг;

- с 10.00 до 19.00 южнее дома №26 по ул. Пограничной, в районе ТЦ "Янтарь": навага от 50 до 80 руб/кг, камбала - 50-100 руб/кг;                         

- с 10.00 до 19.00 северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г;

- с 10.00 до 19.00 севернее строения №13 по ул. Сахалинской у супермаркета "Столичный".

Кроме того, навагу по цене 68 руб/кг можно приобрести в торговых точках Южно-Сахалинска и планировочных районах:

- ТЦ "Странник" (ул. Дружбы, 56, ул. Украинская, 107, Ленина, 316, ул. Железнодорожная, 20Б, ул. Ударная, 46);

- магазин "Алина" (2-я Красносельская, 14Б).

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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