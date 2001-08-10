Почти 900 квартир построят в крупном жилом комплексе Южно-Сахалинска до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по возведению современных семнадцатиэтажных домов развернуты в ЖК «Уюн». На разных этапах строительства - от разработки котлована до заливки первых этажей – находятся шесть жилых зданий. К возведению еще одного приступят в марте. Работы на строительной площадке проконтролировали губернатор Валерий Лимаренко и мэр Сергей Надсадин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- ЖК «Уюн» имеет огромное значение для развития областного центра. Благодаря этому перспективному проекту в островной столице появятся новые дома, школа, три детских сада, физкультурно-оздоровительный комплекс, детская поликлиника и общественные пространства. Все это – важные составляющие комфортной жизни, без которых невозможно развивать город, удерживать и привлекать квалифицированные кадры, – отметил губернатор. – В прошлом году здесь построили первые три дома. Согласно плану их начнут заселять осенью. Ключи от квартир получат 400 семей. А в следующем году новоселье отметят почти 900 семей – в многоэтажках, возведение которых сейчас идет.

В рамках реализации проекта ЖК «Уюн» развернута масштабная работа по созданию инфраструктуры. Так, от переулка Энергетиков до строительной площадки построена автомобильная дорога с твердым бетонным покрытием. Она позволит обеспечить проход всей техники вне зависимости от времени года. Кроме того, началось возведение электрической подстанции.

- Поставки оборудования осуществляются, отработаны все вопросы импортозамещения. Работы ведутся в соответствии с графиком и позволят ввести подстанцию в эксплуатацию в ноябре этого года. Объект обеспечит электричеством не только строящиеся дома, но и все планируемые к возведению многоэтажки. Это 300 тысяч квадратных метров, – рассказал губернатору первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Сахалинской области» Сергей Ласточкин.

Также до ноября здесь полностью завершат строительство и введут в эксплуатацию локальные очистные сооружения.

Отметим, «Уюн парк» – масштабный проект, который объединит жилую застройку, социальные и инфраструктурные объекты, а также общественные пространства. Всего в рамках реализации проекта «Уюн парк» на севере Южно-Сахалинска планируется возвести 300 тысяч квадратных метров жилья.

Также в период до 2024 года в Южно-Сахалинске планируется начало строительства жилья в новых микрорайонах «Горизонт», «Северная долина», «Радужный», которые обеспечат жильём 28 тысяч человек. Комплексная застройка включит в себя всю необходимую инфраструктуру с возведением в этих районах 3 школ и 10 детских садов.

Напомним, Валерий Лимаренко поставил амбициозную задачу – вводить по 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Это около 7 тысяч квартир для сахалинцев и курильчан. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.

В нынешних условиях областные власти берут строительную сферу и вопросы помощи ей на особый контроль, поскольку она является не только одним крупнейших работодателей и налогоплательщиков, но и обеспечивает загрузку многих других отраслей, в числе которых – транспортная и промышленная.