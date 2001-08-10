Южносахалинцам напоминают о запрете хранения баллонов с газом в частных и многоквартирных домах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Также их нельзя размещать на балконах и лоджиях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, подвалах и чердачных помещениях.

Пустые и заправленные баллоны за исключением одного объемом не более 5л, который подключен к газовой плите заводского изготовления, необходимо размещать вне дома, в проветриваемом помещении и только в вертикальном положении. Емкости стоит защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Согласно требованиям противопожарного режима, газовые баллоны устанавливают только в отдельно стоящем помещении на расстоянии не менее 5 м от входов в здание. Кроме того, на постройке необходимо разместить предупреждающий знак "Опасно. Баллоны с газом".

Проверку и ремонт газового оборудования должен осуществлять только квалифицированный специалист, имеющий лицензию. Замену газового баллона нельзя производить рядом с огнем, включенными электроприборами. Также категорически запрещено проверять герметичность баллонов с помощью источников открытого пламени (спичек, зажигалок, свечей).

При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользоваться газовыми приборами, открыть окна и форточки. Промедление может привести к большому скоплению газа в помещении, отравлению людей или пожару. В случае обнаружения утечки необходимо покинуть здание и незамедлительно обратиться в газовую службу по номеру телефона 104, либо в единую службу спасения - 112.

Правила эксплуатации газовых баллонов размещены на официальном сайте администрации города в специальном разделе.

"Газпром газораспределение Дальний Восток" напоминает абонентам о необходимости соблюдения правил обращения с газовыми приборами.

При использовании газа следует соблюдать следующие меры безопасности:

- форточки в помещениях, где работают газовые приборы, должны быть открыты, а вентиляция - исправна;

- по окончании пользования газом необходимо закрывать краны на газовых приборах;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить газовой службе по номерам: 04 - для звонков со стационарного телефона; 104 - с мобильного телефона; или по единому номеру экстренных служб - 112.

- при обнаружении в помещении квартиры или дома запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, организовать проветривание, покинуть загазованное помещение и вызвать аварийную службу по указанным выше номерам. Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрическими звонками;

- при обнаружении запаха газа в подъезде, подвале, на улице необходимо предупредить соседей и принять меры по устранению людей из загазованной среды, вызвать из безопасного места аварийную службу, организовать интенсивное проветривание подъезда или подвала.

Строго запрещено:

- сушить при помощи газовой плиты вещи или применять ее для обогрева;

- использовать помещения, где установлены газовые приборы - для сна и отдыха;

- оставлять зажженную газовую плиту без присмотра, допускать к самостоятельному пользованию и уходу за плитой детей и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами;

- пользоваться газом при неисправности газовых приборов, отсутствии тяги, обнаружении утечки газа, без проведения проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- осуществлять любые самовольные действия с газовым оборудованием, проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов.

Основой безопасного использования газа является регулярное техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, поддержание его в надлежащем санитарном и техническом состоянии, а также бдительность самих граждан - как пользователей, так и их соседей.