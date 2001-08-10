Капитальный ремонт школ Южно-Сахалинска в рамках федеральной программы по модернизации начнется уже в апреле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В этом году капитальный ремонт будет проведен в четырех образовательных учреждениях областного центра. В данный момент администрациями школ проведены подготовительные процедуры: завершены конкурсы на определение подрядчиков, контракты на организацию работ в трех учреждениях уже заключены, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В СОШ №5 обновят спортивный зал, в гимназии №2 – систему вентиляции. Работы будут проводиться в летний период. Самые масштабные мероприятия пройдут в лицее №1 и в школе №3. В лицее будет произведен ремонт внутренних сетей канализации, водоснабжения и тепловых сетей. Работы начнутся 1 мая. В СОШ № 3 отремонтируют фасад и кровлю - реконструкция стартует ближе к концу апреля. Объем значительный, поэтому к работам необходимо приступить уже в этом учебном году. И поэтому сейчас департамент образования на особом контроле держит вопросы организации качественного окончания учебного года в этих учреждениях.

- Лицей №1 и СОШ №3 вовлечены в эту работу. Сейчас идут опросы родителей, составляется расписание для того, чтобы на базе существующих учреждений школьники смогли завершить учебный год максимально в очной форме, - подчеркнула директор департамента образования Светлана Мирова. - Первого сентября учебный год должен начаться в уже отремонтированных учреждениях.

Как добавили в департаменте, в целях создания комфортных условий и обеспечения безопасности на время проведения строительных работ для детей и педагогов сейчас в СОШ №3 и лицее №1 идет урегулирование образовательного процесса на время ремонта.

Рассматриваются варианты как очного обучения, так и с применением дистанционных технологий. Важно: при временном переходе в помещения других школ классы разъединять не будут. Ребята продолжат обучение в своих коллективах и со своими педагогами. Кроме того, руководству школ департамент образования поставил задачу — максимально оказать поддержку детям, вовлечь в эти процессы школьных психологов и советников директоров по воспитательной работе.

В случае перевода ряда классов на дистанционный формат обучения, сейчас департамент образования изучает потребности учеников в технических средствах, возможности подключения к интернет-сети, а также ведет работу с другими школами города для обеспечения остро нуждающихся детей компьютерами или планшетами. Все возможные варианты будут обязательно обсуждены с родителями каждого ученика.

Отметим, такие форматы обучения сохранятся с конца апреля до начала летних каникул. По сути, учитывая майские праздники и экскурсионные недели в мае, в других школах и на дистанте ребята проведут не больше месяца. Вместе с тем, перед администрациями учебных учреждений поставлена задача, чтобы данные обстоятельства не отразились на успеваемости южносахалинцев.

Как рассказали в СОШ №3, в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» также запланировано приобретение современного оборудования. В школе будут обновлены кабинеты ОБЖ и информатики: появятся новые наглядные пособия и техника. Аудитории, где изучают физику, химию и биологию, оснастят цифровыми лабораториями, создадут кабинеты английского языка для учеников младших классов. Новое оборудование приобретут и для других кабинетов начальной школы.

Кроме того, будет модернизирован пищеблок, в школе появится медиацентр и система радиовещания. Для актового зала планируется приобрести звуковое оборудование. Здесь дети занимаются дополнительным образованием: вокалом, хореографией и др.

- На заседании методического совета, исследуя рабочие и образовательные программы, были определены те предметы, которые изучаются в нашей школе на профильном уровне. У нас есть рабочая группа, где присутствуют родители, общественность. Мы выносим наши планы по модернизации на обсуждение и получаем обратную связь, - рассказала директор СОШ №3 Надежда Дубина. - Судя по тем отзывам, которые мы получаем, и родители и ученики хотят, чтобы школа была более современной, более уютной, чтобы здесь было как можно больше возможностей для детей.

Добавим, программу «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы «Развитие образования» реализует Минпросвещения России совместно с Министерством строительства России и регионами страны. Мероприятия по капитальному ремонту школ осуществляются при совместном финансировании с правительством области.