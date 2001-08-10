В Южно-Сахалинске дан старт Году педагога и наставника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественная церемония открытия Года педагога и наставника состоялась в ККЗ «Октябрь», где собрались заслуженные педагоги и опытные наставники, молодые специалисты и ветераны сферы образования, педагогические династии, официальные лица, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Во время мероприятия за достижение высоких успехов в своей деятельности, а также внесших весомый вклад в патриотическое и духовно-просветительское воспитание молодежи были особо отмечены педагоги и наставники Южно-Сахалинска и других районов Сахалинской области.

В течение года во всем регионе запланирована череда тематических и профессиональных мероприятий - Большая учительская неделя, на которой будут подведены итоги всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Директор года России», «Воспитатель года России», «Мастер года», «Первый учитель» и других, также состоится съезд учителей сельских школ, слет студентов – лидеров общественного мнения педагогических вузов, собрание Всероссийского экспертного педагогического совета, марафон «День учителя» и множество других знаковых для профессионального сообщества событий.

Стоит отметить, что сегодня областной центр находится в авангарде этой деятельности. Развитие системы образования является важным направлением в работе администрации островной столицы. При поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства Сахалинской области ежегодно в Южно-Сахалинске строятся новые и ремонтируются существующие учреждения образования, что позволяет создавать более комфортную среду как для развития и обучения детей, таки и для профессиональной реализации педагогов.

Напомним, в этом году планируется завершить строительство двух новых детских садов в жилищном квартале «Горизонт». Каждый из них рассчитан на 240 мест. В активной фазе строительство дополнительного корпуса школы № 30 в Луговом. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2024 году.

Кроме этого, различные виды капитального ремонта проведут и в 23 образовательных учреждениях островной столицы, включая обновление фасадов, кровель, внутренних помещений, систем вентиляции, водоснабжения, отопления и др. Одним из знаковых событий в текущем году станет создание третьего в Южно-Сахалинске школьного технопарка «Кванториум». Для этого в гимназии №1 капитально отремонтируют помещения, где расположатся 4 квантума.