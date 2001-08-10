В Южно-Сахалинске продолжают внедрять дизайн-код
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Информационные вывески, разработанные в соответствии с требованиями дизайн-кода всё чаще можно увидеть на улицах Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Свод правил и рекомендаций по оформлению городской среды разработан по поручению главы областного центра Сергея Надсадина. Его реализация находится на личном контроле главы города. Работу с предпринимателями и владельцами зданий ведут специалисты администрации города. Так, в департамент архитектуры и градостроительства с целью согласования вывески одного из торговых объектов обратились представители ООО "Полюс Девелопмент".
– Смотрели, чтобы по всем параметрам конструкции соответствовали требованиям дизайн-кода в зависимости от типа здания, – отметила представитель компании Ирина Родимцева. – Внешний блик вывесок становится более привлекательным, соответственно и сами здания выглядят намного лучше.
Добавим, предприниматели Южно-Сахалинска, которые приводят внешний облик зданий в соответствие требованиям дизайн-кода, могут воспользоваться субсидией на возмещение затрат. Компенсировать можно до 70% расходов. Сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески — не более 100 тысяч рублей, на ремонт входных групп — не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий — не более 5 млн. рублей.
В настоящее время новые информационный вывески установлены более чем на 110 объектах. Работа продолжается.
Консультацию по вопросам применения требований дизайн-кода можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж. Также задать вопросы специалистам можно по телефону 312-647 (доб. 1-5).
Получить государственную услугу по установке и согласованию дизайн-проекта вывески можно в электронной форме, подав заявление на портале Госуслуг.
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