Участницы общественной организации «Эдельвейс» передали гуманитарную помощь в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областной столице продолжается реализация проекта «Сопричастность», к которому подключаются организованные коллективы и неравнодушные горожане. Поддерживают военнослужащих и участницы общественной организации "Эдельвейс", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Активисты организации привезли в пункт сбора гуманитарной помощи шерстяные носки и стельки.

- Наше общество небольшое, но у нас все женщины активные, вкладывают душу в эту работу. Все это для наших ребят: чтобы они были здоровы и вернулись с победой, - рассказала председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс» Наталья Корниясова.

В планах участниц общества «Эдельвейс» делать маскировочные сети. Также общественная организация приглашает жителей города, активных людей с ограниченными возможностями, присоединиться к проекту «Сопричастность». Клуб «Эдельвейс» находится по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 292. Узнать подробности можно по телефону 27-12-23.

Проект «Сопричастность» инициирован губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин.

Присоединиться к проекту могут все желающие. Перечень необходимых вещей и медикаментов можно найти в телеграм-канале. Пункты гуманитарной помощи открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1, ул. Дзержинского, 23 (каб.325) и по ул. Больничной, 34.

Подробную информацию о проекте и гуманитарной помощи можно получить по телефону горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.