Сахалинская библиотека присоединилась к акции по сбору макулатуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция по сбору макулатуры "Сдай макулатуру - спаси дерево", приуроченная к празднованию Международного дня лесов, будет проходить с 14 по 20 марта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Цель акции - привлечь внимание жителей города к проблеме раздельного сбора отходов, а также предоставить каждому возможность внести свой вклад в улучшение экологической обстановки на территории города и в дело сохранения лесных ресурсов.

Так, в рамках акции, в фойе 1 этажа СахОУНБ в часы работы библиотеки будет проходить сбор макулатуры.

Организаторы пояснили, что приносить можно глянцевые журналы, газеты, тетради, картон, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности. Не принимаются чеки, так как в них нет целлюлозы, ламинированная и влагостойкая бумага, одноразовая посуда, упаковка от яиц, бумажные салфетки и полотенца. Для подготовки к сдаче необходимо удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, также необходимо отделить металлические пружины от старых календарей и тетрадей. Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки.

После завершения акции, вся собранная макулатура будет отправлена на переработку.