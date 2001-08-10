Сахалинская библиотека присоединилась к акции по сбору макулатуры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция по сбору макулатуры "Сдай макулатуру - спаси дерево", приуроченная к празднованию Международного дня лесов, будет проходить с 14 по 20 марта, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.
Цель акции - привлечь внимание жителей города к проблеме раздельного сбора отходов, а также предоставить каждому возможность внести свой вклад в улучшение экологической обстановки на территории города и в дело сохранения лесных ресурсов.
Так, в рамках акции, в фойе 1 этажа СахОУНБ в часы работы библиотеки будет проходить сбор макулатуры.
Организаторы пояснили, что приносить можно глянцевые журналы, газеты, тетради, картон, бумажную упаковку, книги, не представляющие литературной ценности. Не принимаются чеки, так как в них нет целлюлозы, ламинированная и влагостойкая бумага, одноразовая посуда, упаковка от яиц, бумажные салфетки и полотенца. Для подготовки к сдаче необходимо удалить пластиковые элементы, извлечь из файлов, также необходимо отделить металлические пружины от старых календарей и тетрадей. Хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки.
После завершения акции, вся собранная макулатура будет отправлена на переработку.
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