Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2023
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В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая
14:56, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая

В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в пятницу, 10 марта, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием отжимного ветра и значительных колебаний уровня моря сохраняется угроза взлома и отрыва припая, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Выходить на лед опасно. Единый телефон вызова экстренных служб 112.

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