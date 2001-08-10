140 тонн раздельно собранных отходов вывезли на Сахалине в феврале
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы за месяц собрали 140 тонн пластика, металла, картона и стекла. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов входит в привычку жителей благодаря реализации в регионе национального проекта «Экология», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
- В январе сахалинцам удалось установить своего рода рекорд по количеству накопленных отходов. Благодаря активности жителей было раздельно накоплено около 170 тонн. В феврале показатели снизились. Это связано с тем, что февраль самый короткий месяц в году. Кроме того, повлияло и отсутствие большого количества выходных дней, как в январе. Все мы знаем, что в праздники в значительной мере увеличиваются объемы отходов, – отметил заместитель генерального директора АО «Управление по обращению с отходами» Иван Морозов.
Процесс раздельного накопления отходов постепенно входит в привычный образ жизни сахалинцев. Так, Татьяна Кузнецова вместе со своей семьей занимаются домашней сортировкой около 3 лет с начала реализации национального проекта в островном регионе. Напомним, в 2020 году в качестве пилотного был выбран район Дальнее в Южно-Сахалинске. Тогда там установили 40 сетчатых контейнеров для раздельного накопления.
- Мы хоть и не жители Дальнего, но сортировать пластик и металл начали сразу же, как только об этом заговорили на Сахалине. Хотелось быть причастным к вопросу экологии и вносить свою, хоть и небольшую, лепту. Полезные фракции мы складываем отдельно от других. Пластиковые бутылки обязательно сминаем и выпускаем воздух, так они занимают меньше места, – рассказала жительница Южно-Сахалинска.
Напомним, в прошлом году все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов. В регионе установлено 1500 специальных сетчатых контейнеров. В этом году к внедрению раздельного сбора отходов приступят на Курильских островах.
Раздельно накопленные отходы из сетчатых контейнеров вывозят отельным рейсом не реже одного раза в неделю. Там, где наполняемость ёмкостей происходит быстрее, частота вывоза увеличена до 2-3 раз. Отходы поступают на объекты обработки, где проходят сортировку, а далее – сырьё подготавливается для транспортировки переработчикам во Владивосток и Хабаровск. В этом году с Сахалина отправлено почти 80 тонн пластика, картона и металла. В 2022 году вторую жизнь получили около 1 тысячи тонн сырья.
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