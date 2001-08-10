Еще одна южно-сахалинская семья газифицировала свой частный дом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большой объем работ по подключению домов к газу выполняется в Лиственничном, где ранее были построены подводящие газопроводы к земельным участкам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дом Елены Дербеневой в Лиственничном подключили к газу в конце зимы. Южносахалинка уже успела оценить преимущество новых условий.

- Ранее мы отапливали дом и жидким, и твердым топливом. Это большая финансовая нагрузка на семью. Мы подали заявку, в течение трех месяцев нас газифицировали. Теперь дом отапливается от природного газа, подогревается горячая вода. Батареи нагреваются достаточно быстро, в доме комфортно, тепло, - рассказала она.

Напомним, губернатором Валерием Лимаренко и правительством Сахалинской области поставлена масштабная задача — газифицировать муниципалитеты региона до 2025 года. Газификация Южно-Сахалинска находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, координатора партийного проекта «Единая Россия» «Зеленая экономика». С начала текущего года в областном центре подключены к газу свыше ста домовладений. Всего в течение года в рамках догазификации голубое топливо придет в 1000 частных домов. Это касается абонентов, которые заключили договоры о подключении (технологическом присоединении) домовладений к сетям газораспределения в рамках догазификации. Также администрация города проводит информационную работу с населением по вопросам подачи заявок.

Для вступления в программу догазификации с заявкой на технологическое присоединение можно обратиться в офисы «Газпром газораспределение» на пр. Победы, 39. Время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной). Кроме того, заявку можно подать удаленно на сайте единого оператора газификации РФ.

Получить консультацию можно в рабочее время в департаменте городского хозяйства городской администрации (пр. Мира, 64А) или по телефону: 300-584 (доб.1, 4, 6, 7).

Для южносахалинцев действуют два механизма компенсационных выплат. Так, собственник может направить документы в департамент городского хозяйства после завершения строительно-монтажных работ по газовому оборудованию в границах земельного участка и затем получить возмещение понесенных затрат. Или же можно заключить трехсторонний договор на оказание услуги с подрядной организацией. В этом случае выплата будет осуществляться напрямую подрядчику. Размер компенсации на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования составляет 152 тыс. руб. Отдельные категории граждан — пенсионеры, ветераны ВОВ, семьи с детьми-инвалидами — могут получить дополнительные меры поддержки: 50 тыс. руб. на покупку газового оборудования.