Еще одна южно-сахалинская семья газифицировала свой частный дом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Большой объем работ по подключению домов к газу выполняется в Лиственничном, где ранее были построены подводящие газопроводы к земельным участкам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дом Елены Дербеневой в Лиственничном подключили к газу в конце зимы. Южносахалинка уже успела оценить преимущество новых условий.
- Ранее мы отапливали дом и жидким, и твердым топливом. Это большая финансовая нагрузка на семью. Мы подали заявку, в течение трех месяцев нас газифицировали. Теперь дом отапливается от природного газа, подогревается горячая вода. Батареи нагреваются достаточно быстро, в доме комфортно, тепло, - рассказала она.
Напомним, губернатором Валерием Лимаренко и правительством Сахалинской области поставлена масштабная задача — газифицировать муниципалитеты региона до 2025 года. Газификация Южно-Сахалинска находится на особом контроле мэра Сергея Надсадина, координатора партийного проекта «Единая Россия» «Зеленая экономика». С начала текущего года в областном центре подключены к газу свыше ста домовладений. Всего в течение года в рамках догазификации голубое топливо придет в 1000 частных домов. Это касается абонентов, которые заключили договоры о подключении (технологическом присоединении) домовладений к сетям газораспределения в рамках догазификации. Также администрация города проводит информационную работу с населением по вопросам подачи заявок.
Для вступления в программу догазификации с заявкой на технологическое присоединение можно обратиться в офисы «Газпром газораспределение» на пр. Победы, 39. Время работы: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00, суббота с 09.00 до 13.00, воскресенье – выходной). Кроме того, заявку можно подать удаленно на сайте единого оператора газификации РФ.
Получить консультацию можно в рабочее время в департаменте городского хозяйства городской администрации (пр. Мира, 64А) или по телефону: 300-584 (доб.1, 4, 6, 7).
Для южносахалинцев действуют два механизма компенсационных выплат. Так, собственник может направить документы в департамент городского хозяйства после завершения строительно-монтажных работ по газовому оборудованию в границах земельного участка и затем получить возмещение понесенных затрат. Или же можно заключить трехсторонний договор на оказание услуги с подрядной организацией. В этом случае выплата будет осуществляться напрямую подрядчику. Размер компенсации на строительство и монтаж внутридворовых сетей, установку внутридомового газового оборудования составляет 152 тыс. руб. Отдельные категории граждан — пенсионеры, ветераны ВОВ, семьи с детьми-инвалидами — могут получить дополнительные меры поддержки: 50 тыс. руб. на покупку газового оборудования.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
16:32 3 Марта Городской парк Южно-Сахалинска начал подготовку к летнему сезону
16:57 6 Марта "Аврора" открыла весеннюю продажу билетов в Красноярск
15:09 3 Марта Федеральная сеть магазинов в Южно-Сахалинске изменила вывески в соответствии с новыми требованиями
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?