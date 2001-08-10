Тихоокеанское
информационное агентство
10 Марта 2023
Сейчас 08:20
75,90|80,14|66,91
В заливе Мордвинова сохраняется угроза отрыва припая
12:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине учились стрелять из ПЗРК "Игла"

Военнослужащие на Сахалине учились стрелять из ПЗРК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине выполнили боевые пуски ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» по воздушным целям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Успеновский» военнослужащие подразделений ПВО ВВО  в течение нескольких недель прошли полный курс обучения на современных электронных тренажёрах, а также отработали нормативы по приведению комплексов ПЗРК «Игла» в боевое положение.

На практических занятиях офицеры армейского корпуса ВВО и участники СВО отрабатывали с обучающимися военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

По завершению учебного курса расчёты выполнили свои первые боевые пуски ракет ПЗРК «Игла». Воздушные цели были сымитированы осветительными минами, выпущенными из 120-мм миномёта «Сани».

Всего в ходе практической стрельбы было уничтожено более десятка воздушных целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и дальностях.

Комментарии - 1

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Как вы сейчас сохраняете сбережения?