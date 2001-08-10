Военнослужащие на Сахалине учились стрелять из ПЗРК

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине выполнили боевые пуски ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» по воздушным целям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Успеновский» военнослужащие подразделений ПВО ВВО в течение нескольких недель прошли полный курс обучения на современных электронных тренажёрах, а также отработали нормативы по приведению комплексов ПЗРК «Игла» в боевое положение.

На практических занятиях офицеры армейского корпуса ВВО и участники СВО отрабатывали с обучающимися военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.

По завершению учебного курса расчёты выполнили свои первые боевые пуски ракет ПЗРК «Игла». Воздушные цели были сымитированы осветительными минами, выпущенными из 120-мм миномёта «Сани».

Всего в ходе практической стрельбы было уничтожено более десятка воздушных целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и дальностях.