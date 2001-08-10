Военнослужащие на Сахалине учились стрелять из ПЗРК "Игла"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине выполнили боевые пуски ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» по воздушным целям, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
На полигоне «Успеновский» военнослужащие подразделений ПВО ВВО в течение нескольких недель прошли полный курс обучения на современных электронных тренажёрах, а также отработали нормативы по приведению комплексов ПЗРК «Игла» в боевое положение.
На практических занятиях офицеры армейского корпуса ВВО и участники СВО отрабатывали с обучающимися военнослужащими поиск, определение характера целей, их захват и уничтожение.
По завершению учебного курса расчёты выполнили свои первые боевые пуски ракет ПЗРК «Игла». Воздушные цели были сымитированы осветительными минами, выпущенными из 120-мм миномёта «Сани».
Всего в ходе практической стрельбы было уничтожено более десятка воздушных целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и дальностях.
Комментарии - 1
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:45 3 Марта Школа №21 Южно-Сахалинска передала посылки для участников спецоперации
16:32 3 Марта Городской парк Южно-Сахалинска начал подготовку к летнему сезону
16:57 6 Марта "Аврора" открыла весеннюю продажу билетов в Красноярск
15:09 3 Марта Федеральная сеть магазинов в Южно-Сахалинске изменила вывески в соответствии с новыми требованиями
14:33 17 Февраля Активисты Сахалинского университета начали работу над проектированием общественных пространств в будущем
10:17 15 Февраля Южносахалинцы могут получить компенсационную выплату на приобретение локальных очистных сооружений канализации
13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?