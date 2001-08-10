Южносахалинцев приглашают 9 марта приобрести свежую навагу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 9 марта, свежую навагу по цене от 50 до 80 руб/кг жители и гости областного центра смогут побрести на нескольких торговых площадках города по следующим адресам:

- с 10.00 до 19.00 северная сторона строения по бул. Анкудинова, 17Г;

- с 10.00 до 19.00 севернее строения N 13 по ул. Сахалинской у супермаркета «Столичный».

Кроме того, навагу по 68 руб. за кг можно приобрести в торговых точках города:

- ТЦ «Странник» (ул. Дружбы, 56, ул. Украинская, 107, Ленина, 316, ул. Железнодорожная, 20Б, ул. Ударная, 46);

- магазин «Алина» (2-я Красносельская, 14Б.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».