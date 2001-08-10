От южносахалинцев ждут предложений по благоустройству набережной реки Рогатки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Свое мнение жители областного центра могут выразить по 12 марта включительно. Сделать это можно онлайн на портале Госуслуг или с помощью сервиса.Также пройти опрос можно на официальном сайте администрации города.
Кроме того, заполненную анкету можно принести в рабочее время в департамент архитектуры и градостроительства по адресу ул. Карла Маркса, 32 (каб. 6) или отправить на электронную почту: [email protected] .
Концепция благоустройства набережной реки Рогатки будет представлена на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Экспертная комиссия выберет несколько инициатив среди городов-участников, которые получат федеральное финансирование на реализацию. При подведении итогов будет оцениваться в том числе активность и заинтересованность жителей в реализации проекта.
Идеи и пожелания горожан лягут в основу проекта развития территории и помогут архитекторам сделать концепцию набережной актуальной и нужной для города.
Напомним, в Южно-Сахалинске подведены итоги сбора предложений от жителей по общественным территориям, которые были отобраны для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Результаты рассмотрели на заседании общественной комиссии: большинство проголосовавших выступили за благоустройство набережной реки Рогатки (второй этап).
На обсуждение были также вынесены проект благоустройства сквера Молодежный в Ново-Александровске, а также сквер Геологов в районе ул. Сахалинской, 102. В течение десяти дней горожане могли голосовать за понравившейся проект. Ознакомиться с результатом можно на официальном сайте администрации города.
Концепция по благоустройству реки Рогатки, которую поддержали жители, станет одним из этапов интеграции парка Гагарина в городскую среду. При этом ее воплощение позволит создать еще одну самостоятельную зону отдыха. Второй этап реконструкции реки Рогатки включает обустройство северной части набережной, возведение амфитеатра с видом на воду, озеленение.
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