142 идеи сахалинских школьников будут реализованы за счет областной казны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках проекта "Молодежный бюджет" в школах региона в 2023 году появятся зоны рекреации, тренажерные залы и сенсорные комнаты. Будут отремонтированы спортзалы и холлы, обновлены гардеробы и столовые, модернизированы специализированные классы. На эти цели в областном бюджете предусмотрено финансирование в размере 320 миллионов рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Сахалинская область в 2018 году первой в России внедрила молодежное инициативное бюджетирование. Участие в проекте дает островным школьникам уникальную возможность внести собственный вклад в развитие родного города, села, школы. Сделать их привлекательными и комфортабельными для проживания и учебы.

- Проект "Молодежный бюджет" знакомит ребят с основами местного самоуправления, способствует повышению уровня их финансовой грамотности, учит принимать взвешенные решения. На реализацию идей школьников в областном бюджете предусмотрены серьезные средства - до 2,5 миллионов рублей на одну школу. При желании ребята могут выдвинуть несколько проектных предложений, если общая стоимость их реализации не превысит эту сумму, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Учащиеся самостоятельно разрабатывают идеи, ориентированные как на обустройство образовательных учреждений и прилегающих территорий, так и общественных мест. Лучшие определяются открытым голосованием. Воплощают их в жизнь местные администрации при финансовой поддержке из бюджета региона.

- В этом году участниками проекта "Молодежный бюджет" стали ученики 9-11 классов из 128 образовательных учреждений региона. Все муниципалитеты заключили с областным финансовым ведомством соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проектов в рамках "Молодежного бюджета". Подписание этого документа позволяет приступить к реализации идей старшеклассников, - отметила министр финансов Сахалинской области Ольга Лопатина.

В долинской школе №1 появится собственный тир, в школе-детском саду села Тунгор - комната виртуальной реальности, а в школе села Краснополье - тренажерный зал. Ребята из поселка Вахрушев решили направить средства бюджета на обустройство школьной музейной комнаты, а воспитанники школы села Озерское - на покупку сценического оборудования, костюмов и декораций для школьного театра. Специализированное оборудование будет закуплено также для лаборатории "Мир роботов" школы №1 Александровска-Сахалинского, биологической лаборатории школы села Горячие Ключи, а также кабинета "Физика будущего" в селе Троицкое. Старшеклассники школы №26 Южно-Сахалинска уже несколько лет направляют средства бюджета на модернизацию актового зала. Ранее в помещении был проведен ремонт, обновлена система кондиционирования, появились экран и проектор. А в этом году по инициативе ребят будет приобретено и установлено световое и звуковое оборудование.

- "Молодежный бюджет" - не только большие деньги и возможности. Это еще и общение, навыки работы в команде. Наши ребята учатся слушать друг друга, анализировать выдвинутые сверстниками предложения и оценивать эффект от их воплощения, - считает завуч по воспитательной работе МАОУ СОШ №26 Марина Новикова.

Проект "Молодежный бюджет" реализуется под патронатом регионального министерства финансов. За несколько лет на островах реализовано свыше 650 идей старшеклассников. Финансирование из бюджета региона составило 1,6 миллиарда рублей.