В Южно-Сахалинске откроется мультимедийная образовательная выставка "Герои спецоперации"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 10 марта по 2 апреля 2023 года в парке "Россия - моя история" в Южно-Сахалинске пройдет мультимедийная выставка "Герои спецоперации". Проект совместно разработали Российское общество "Знание" и Университет "Синергия".
Выставка состоит из 20 графических новелл, которые рассказывают о реальных подвигах героев СВО - десантников, разведчиков, летчиков и танкистов. Эти иллюстрированные истории описывают, как отечественные военнослужащие спасают мирных жителей, героически удерживают позиции и дают отпор противнику. Графические новеллы, с целью увековечить память о подвигах героев спецоперации, нарисовали студенты Университета "Синергия". Специально для выставки их впервые перенесли в цифровой формат, рассказали ТИА "Острова" в корпорации "Синергия".
"Такие проекты, как “Герои спецоперации”, помогают привлечь внимание школьников к важному, сформировать образ настоящего героя, воспитать в молодых людях патриотизм и любовь к Родине. Для этого и был запущен сайт героиспецоперации.рф. Сами новеллы мы уже передали во многие российские школы для классных часов и “уроков о важном”", - рассказал президент Корпорации "Синергия" Вадим Лобов.
Выставка "Герои спецоперации" показывает, что настоящие герои есть среди обычных людей - граждан России. Так как проект простыми словами рассказывает о важных вещах, в ближайшем будущем его могут интегрировать в образовательные курсы российских школ. Ранее с графическими новеллами в столичном парке "Россия - моя история" уже познакомили московских школьников.
"Президент в своем послании Федеральному собранию РФ сказал очень важную вещь: коллективный Запад прекрасно понимает, что он не способен победить нас на поле боя, поэтому разворачивает против нас войну в информационном пространстве, пытаясь оболгать все наши достижения, убрать и вычеркнуть имена великих ученых, военных, да и вообще все наши подвиги. И роль нашей страны пытаются переписать. Поэтому так важно говорить правду, говорить о подвигах современных героев, об исторических достижениях. И эта выставка позволит увидеть истории героев, которые живут среди нас. Молодежь сможет понять, что настоящие герои - это не вымышленные персонажи, герои мультфильмов или кинолент. Это те, кто живут рядом с нами и совершают подвиги из любви к Родине", - подчеркнул генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
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