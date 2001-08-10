По переселению из аварийного жилья Сахалинская область – в лидерах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В регионах России продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда».

«На сегодняшний день в полном объёме целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили 28 регионов: Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Крым, Чеченская Республика, Камчатский край, Пермский край, Астраханская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Магаданская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская области, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также города Санкт-Петербург и Севастополь с учётом реализации программ переселения граждан из аварийного жилья за счёт собственных средств», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Переселение жителей из аварийного фонда на островах проходит в активном темпе. С 01.01.2021 по текущий период в рамках федеральной программы новое жилье получило свыше 8 тысяч сахалинцев и курильчан. Всего в 2023 году из аварийного фонда запланировано расселить 5 тысяч жителей Сахалинской области.

Отметим, что 12 регионов не просто выполнили целевые показатели федерального проекта, а в полном объеме сумели завершить переселение граждан из аварийного фонда.

В текущем году по плановым показателям из аварийного фонда в стране должны расселить 1,96 млн кв.м, однако, в планах перевыполнить установленную норму и расселить более более 2,6 млн кв.м.

По состоянию на 1 февраля 2023 года жилищные условия в стране благодаря нацпроекту улучшили 474,47 тысячи человек, расселено 7,99 млн кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. В том числе 115,76 тысячи граждан переехали из такого жилья площадью 2,05 млн кв. м за счёт собственных средств субъектов Российской Федерации.

Кроме того, по новой программе переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, жильём были обеспечены 5,15 тысячи человек, расселено 110,69 тыс. кв. м.

Регионы, которые досрочно завершают действующую программу переселения, смогут приступить к расселению жилищного фонда, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Всего на эти цели в 2022–2023 годах предусмотрено направить 45 млрд рублей.