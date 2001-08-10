Валерий Лимаренко заверил в продолжении масштабной работы по развитию островной инфраструктуры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Развитие Сахалинской области в условиях западных санкций обсудили сегодня в стенах регионального правительства. Эта тема стала одной главных на встрече губернатора с представительницами островного отделения «Союза женщин России». Мероприятие состоялось в преддверии Международного женского дня, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– У нас в регионе действуют беспрецедентные меры поддержки жителей. Областные власти помогают семьям с детьми, инвалидам и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание уделяют бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, а также их семьям. Выдержит ли наша экономика такую нагрузку в условиях западных санкций? – поинтересовалась одна из членов организации.

– В прошлом году наша страна столкнулась с давлением со стороны недружественных государств. Однако санкции не возымели того эффекта, на который рассчитывали их инициаторы. Возьмем, например, нефтегазовую отрасль, которая играет ключевую роль в экономике нашей области. Оперативные меры федеральных и региональных властей позволили избежать серьезных последствий из-за прекращения деятельности и выхода некоторых иностранных компаний из крупных нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Добыча и отгрузка углеводородов потребителям продолжается. А по проекту «Сахалин-2» по итогам 2022 года прирост по добыче газа составил 9 процентов, – отметил Валерий Лимаренко.

Глава региона напомнил, что в прошлом году в Южно-Сахалинске начали строить нефтегазовый индустриальный парк. Там будут работать отечественные сервисные компании, которые заменят иностранные предприятия. Появится более тысячи новых рабочих мест. Доля сервисных работ и услуг для отрасли, выполняемых на территории области, вырастет в пять раз, до 25 процентов.

Началось строительство агропромышленного парка. Его основа – современные складские мощности. Задача – снизить при хранении потери местной сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия, завезенного с материка и, в конечном счете, повысить продовольственную безопасность области.

Также в прошлом году введен в эксплуатацию завод по переработке крупногабаритных шин в резиновую крошку, впервые в истории области началось промышленное производство сыров.

Валерий Лимаренко заверил, что в 2023 году работа по развитию инфраструктуры и запуску новых инвестиционных проектов будет продолжена. Так, будет введен в эксплуатацию новый аэровокзал в областном центре, продолжится строительство новой взлетно-посадочной полосы. Начнется модернизация Корсаковского морского порта и строительство многофункционального Поронайского грузового района. Также запланировано начало работ по созданию логистического центра в Южно-Сахалинске.

В дальнейших планах организация производства маломерных судов из композитных материалов, строительство лесоперерабатывающего комплекса, завода по производству цемента, пяти рыбоперерабатывающих заводов, а также развитие туристического горнолыжного комплекса «Горный Воздух».

Все эти проекты станут основой для роста экономики области на многие годы вперед.

Всего в ходе встречи прозвучало около десятка вопросов. Участники мероприятия обсудили развитие здравоохранения, ЖКХ и социальной сферы в островном регионе.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году Сахалинская область привлекла рекордный объем инвестиций в размере 261 миллиарда рублей. При этом 60 процентов средств были направлены в отрасли, не связанные с нефтегазовым сектором.