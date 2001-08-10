Сахалинцев приглашают на личный прием по вопросам обеспечения жильем детей-сирот

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области уделяется особое внимание проблемам детей из числа сирот, рассказали ТИА "Острова" в региональном следственном комитете.

29.03.2023 года с 15 до 17 часов в следственном управлении, расположенном по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, д. 16, руководителем следственного управления Базаровым Б.Б. будет проведен личный прием по вопросам обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обращаем внимание жителей области, что обратиться в следственное управление по вопросу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, можно в любое удобное для Вас время посредством направления заявления почтой, либо через Интернет-приемную, а также в социальной сети «ВКонтакте», мессенджере «Телеграм».

Кроме того, будет продолжена практика проведения личных приемов руководством следственного управления в режиме видеосвязи и прямой линии телефонной связи граждан с руководством следственного управления.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам 89841390278, 8 (4242) 42-45-51.