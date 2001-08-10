Студентам крупнейшего сахалинского вуза рассказали, как работает ЦУР
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудники центра управления регионом (ЦУР) провели информационную встречу со студентами Сахалинского государственного университета. Мероприятие состоялось в зале областного правительства. Будущим специалистам рассказали о том, как происходит взаимодействие государства и общества в интернет-пространстве, как анализируются информационные риски и о других направлениях деятельности ЦУРов.
По мнению зам. руководителя ЦУР Александра Кротова, подобные встречи помогают студентам определиться с будущей профессией, а организациям - сформировать кадровый резерв.
- На встречу пришли 98 студентов, причём с разных курсов и институтов. То есть это молодые специалисты, которые уже в ближайшем будущем будут работать по своему профилю. Наша задача рассказать им о направлениях деятельности центра и пригласить на производственную практику. Надеемся, что в будущем кто-то из них сможет устроиться на работу в ЦУР, — сказал Александр Кротов.
Все тематические блоки имели для студентов прикладной характер. Знания о продвижении информации в соцмедиа, способах подготовки к прямому эфиру и публичным выступлениям - всё это, безусловно, пригодится молодым сахалинцам в учёбе и работе.
- Особенно оживлённый интерес у студентов вызвал блок «Создание контента для социальных сетей», - отметила специалист по обучению ЦУР Анна Гончарова. Современные алгоритмы работы и профессиональные приёмы они смогут применить уже сейчас: при оформлении научных работ, подготовке презентаций или создании поздравительной открытки друзьям.
Подобные мероприятия в Сахалинской области будут проводиться на регулярной основе – заключенное в 2022 году соглашение о сотрудничестве между ЦУР и СахГУ позволяет осуществлять взаимодействие на системной основе.
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