Тихоокеанское
информационное агентство
8 Марта 2023
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15:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Студентам крупнейшего сахалинского вуза рассказали, как работает ЦУР

Студентам крупнейшего сахалинского вуза рассказали, как работает ЦУР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники центра управления регионом (ЦУР) провели информационную встречу со студентами Сахалинского государственного университета. Мероприятие состоялось в зале областного правительства. Будущим специалистам рассказали о том, как происходит взаимодействие государства и общества в интернет-пространстве, как анализируются информационные риски и о других направлениях деятельности ЦУРов.

По мнению зам. руководителя ЦУР Александра Кротова, подобные встречи помогают студентам определиться с будущей профессией, а организациям - сформировать кадровый резерв.

- На встречу пришли 98 студентов, причём с разных курсов и институтов. То есть это молодые специалисты, которые уже в ближайшем будущем будут работать по своему профилю. Наша задача рассказать им о направлениях деятельности центра и пригласить на производственную практику. Надеемся, что в будущем кто-то из них сможет устроиться на работу в ЦУР, — сказал Александр Кротов.

Все тематические блоки имели для студентов прикладной характер. Знания о продвижении информации в соцмедиа, способах подготовки к прямому эфиру и публичным выступлениям - всё это, безусловно, пригодится молодым сахалинцам в учёбе и работе.

- Особенно оживлённый интерес у студентов вызвал блок «Создание контента для социальных сетей», - отметила специалист по обучению ЦУР Анна Гончарова. Современные алгоритмы работы и профессиональные приёмы они смогут применить уже сейчас: при оформлении научных работ, подготовке презентаций или создании поздравительной открытки друзьям.

Подобные мероприятия в Сахалинской области будут проводиться на регулярной основе – заключенное в 2022 году соглашение о сотрудничестве между ЦУР и СахГУ позволяет осуществлять взаимодействие на системной основе.

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