Тихоокеанское
информационное агентство
8 Марта 2023
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14:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ведется обследование состояния дорожного полотна

В Южно-Сахалинске ведется обследование состояния дорожного полотна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники департамента общественной безопасности и контроля ежедневно обследуют улицы областного центра для выявления выбоин и других повреждений дорожного полотна. Эта работа направлена на повышение безопасности участников дорожного движения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, профильным структурам и подрядчикам, которые занимаются содержанием городских улиц, выносятся предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства в области сохранности автодорог. По результатам мониторинга все выявленные дефекты устраняются с помощью литого асфальта. Технология позволяет проводить ямочный ремонт даже при отрицательных температурах.

Добавим, в настоящее время в Южно-Сахалинске с помощью технологии литого асфальта отремонтировано 650 квадратных метров дорожного полотна.

Напомним, данная работа проводится сотрудниками департамента на постоянной основе и будет продолжена.

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