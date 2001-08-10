В Южно-Сахалинске проходят противопаводковые мероприятия
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В частном секторе и планировочных районах Южно-Сахалинска в связи с повышением среднесуточных дневных температур началось проведение противопаводковых мероприятий. Дорожники расчищают водоотводные канавы, водовыпуски с последующим вывозом снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Работы по предупреждению подтопления территорий ведутся по разработанному графику в плановом режиме. Они продолжатся ориентировочно до 10 апреля.
- Начали работы со Владимировки, расположенной в западной части города, которая наиболее подвержена риску подтопления. Сегодня техника работает в пер. Дачном. Особое внимание уделяется расчистке оголовков водопропускных труб. Параллельно осуществляется вывозка снежных масс, - отметил начальник отдела эксплуатации искусственных сооружений, ливневых и дренажных систем водоотведения Артем Корнюшин.
Напомним, проведение противопаводковых мероприятий на территории городского округа находится на личном контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина.
В областной столице регулярно проводится мониторинг участков, где есть риск подтопления, в ходе которого определяют места, где нужны работы. Специалисты департамента дорожного хозяйства и благоустройства работают во взаимодействии с коллегами из городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Жителям Южно-Сахалинска в случае возникновения угрозы подтопления необходимо позвонить по единому круглосуточному номеру 112. Кроме того, оставить обращение можно через портал "Сахалин. Онлайн".
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