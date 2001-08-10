В мэрии Южно-Сахалинска собрали подарки для бойцов, направляющихся в зону СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Несколько коробок в управление Росгвардии по Сахалинской области передали мэр Сергей Надсадин и специалисты департамента общественной безопасности и контроля городской администрации. В коробках - медикаменты, теплые фольгированные коврики, вкладыши для спальных мешков, сахалинская рыба. Как отмечают командиры, с особенным трепетом бойцы ждут детские письма и рисунки - и они тоже готовы к отправке, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской администрации.

Сергей Надсадин поблагодарил коллег и выразил сотрудникам Росгвардии слова признательности за верность долгу и защиту интересов Отечества и граждан страны.

- Хочу подчеркнуть, что с самого начала военной операции администрация Южно-Сахалинска взяла шефство над семьями военнослужащих, сотрудников специальных подразделений, мобилизованных по решению их социально-бытовых вопросов. Эта работа будет продолжена в обязательном порядке, чтобы ни одна семья не осталась без помощи, - сказал он. Также он отметил, что южносахалинцы разных возрастов и профессий в рамках проекта "Сопричастность" собирают посылки для участников СВО, и это стремление поддержать защитников очень сплотило людей.

По словам директора департамента общественной безопасности и контроля Андрея Сгибнева, подарки сотрудники собирали с учетом пожеланий самих бойцов.

- Как и многие жители нашего города, мы не можем оставаться в стороне. Конечно, ждем наших ребят домой целыми и невредимыми, - подчеркнул он.

Добавим, 27 марта в стране отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации.