Валерий Лимаренко встретился с представительницами делового сообщества области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне первого весеннего праздника губернатор обсудил с женщинами, возглавляющими островные компании, растущую роль прекрасной половины человечества в развитии экономики и социальной сферы Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Благодаря ответственному отношению к делу и профессионализму, жительницы островного региона добиваются успеха и карьерных высот в самых разных сферах деятельности, отметил Валерий Лимаренко. .

- Президент России поставил перед нами важнейшую задачу – сбережение народа. И в этом деле ключевая роль отводится женщине. Она рожает и воспитывает ребенка. В сферах образования, здравоохранения, социальной поддержки трудятся в основном представительницы прекрасной половины человечества. И даже в бизнесе мы все чаще видим на руководящих постах женщин, которые способствуют развитию нашей области. С праздником, милые дорогие дамы, здоровья вам и вашим близким! - сказал губернатор.

Участники встречи затронули и другие темы. В частности, о внедрении в регионе так называемых офсетных договоров. Это государственные контракты, которые включают в себя встречные инвестиционные обязательства поставщика. Они не предусматривают поставку готовой продукции из-за пределов страны или региона. Поставщик должен либо с нуля организовать ее производство на нужной территории, либо модернизировать существующие мощности. Это позволит увеличить объем поступлений в бюджет региона, создать новые рабочие места.

Еще одна озвученная на встрече инициатива – увеличить количество авиарейсов, связывающих область с другими городами Дальнего Востока, наладить прямое сообщение со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Такое решение будет способствовать развитию въездного и выездного туризма. Также поступило предложение: оказать содействие сахалинским производителям, выводящим на российский и международный рынок новые виды продукции.

Правительстве островного региона внимательно изучит все озвученные на встрече инициативы.