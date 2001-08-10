Сахалинец нашел банковскую карту и попросил друга расплачиваться ей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 7 сентября 2022 года фигурант, находясь у гардероба в здании аквапарка в г. Южно-Сахалинске, увидел на полу банковскую карту. Предположив, что на ней имеются денежные средства, он решил их похитить. Реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на хищение денежных средств с банковского счета, он передал банковскую карту для осуществления в дальнейшем покупок своему знакомому, который был не осведомлен о принадлежности банковской карты и преступных намерениях обвиняемого.

Так, используя бесконтактную систему оплаты, с помощью карты совершил несколько покупок, похитив денежные средства, на общую сумму более 3 500 рублей, принадлежащие потерпевшему, чем причинил последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета. Впоследствии судом вынесен обвинительный приговор.