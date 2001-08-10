Сахалинец ограбил товарища, отказавшегося помочь в починке велосипеда
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в грабеже (ч.1 ст.161 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 31 мая 2022 года фигурант находился в гостях у своего знакомого в районе улицы Чехова, где у него возник преступный умысел, направленный на совершение хищения мобильного телефона и портмоне, принадлежащих потерпевшему. В квартире они находились вчетвером, то есть обвиняемый, хозяин квартиры и его сожительница, и ещё один знакомый хозяина. Все присутствующие распивали алкогольные напитки.
Накануне потерпевший пообещал оказать помощь злоумышленнику в ремонте велосипеда, но в последний момент отказал, чем вызвал явное недовольство. А так как заработок обвиняемого напрямую зависит от передвижения на велосипеде, то мужчина решил взять у потерпевшего что-либо ценное с целью наживы.
Так, обвиняемый открыто достал из кармана потерпевшего мобильный телефон, стоимостью 5 499 рублей и портмоне, с находящимися в нем водительским удостоверением, двумя банковскими картами, после чего покинул помещение квартиры, тем самым открыто похитил принадлежащее потерпевшему имущество.
Обратив похищенное в свое пользование, похититель с места совершения преступления скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.
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